星座運勢網站「小波講星座」分析，白羊座、獅子座、處女座、巨蟹座的男人完全無法接受「男主內、女主外」的家庭模式，就算老婆真的很會賺錢，他也會想要努力打拚，讓自己成為家中的支柱。

▍1.白羊座

白羊男很寵愛老婆，也很聽老婆的話，不過卻不願意在經濟上靠老婆賺錢，他們自尊心很強，認為自己應該要撐起一個家，而不是讓老婆在外勞苦奔波，所以他們完全無法接受男主內、女主外的家庭模式。如果白羊男的另一半很會賺錢，他們反而會更努力打拚，想要成為對方的依靠，非常愛面子。

▍2.獅子座

獅子男很好勝，希望受到老婆崇拜，而不是在老婆身後當個默默無名的人，他們自尊心很強，就算真的有個「少奮鬥30年」的機會掉在眼前，他們也會選擇無視，獅子男相信自己的能力，認為只要努力打拚，這些錢自己也賺得到，不需要靠另一半，自己也能撐起家中經濟重擔，因此最不可能當家庭主夫。

▍3.處女座

處女男對自己的要求很高，做事追求完美，只要立下目標，無論遇到再多困難都會努力克服，不輕易放棄，他們最討厭庸庸碌碌的生活，所以會不斷挑戰自我，這樣的性格注定無法待在家裡，比起靠老婆在外賺錢，他們更希望能靠自己的力量，提升家裡的生活品質，成為老婆最可靠的支柱。

▍4.巨蟹座

巨蟹男很溫柔，也擅長做家事，很多人以為他們最能適應「男主內、女主外」的模式，其實並不是如此，他們在愛情中自尊心很強，如果賺錢能力不如另一半，會覺得自己很無能，所以會更加努力，想靠自己的雙手帶給對方幸福，而不是接受「老婆更會賺錢」的現狀。