作為全球最胖元首之一，北韓領導人金正恩卻史無前例大瘦身，從照片推估甩肉20公斤，有南韓情報員推測，金正恩靠飲食控制瘦下來，他以前到底吃得有多不健康？

北韓最高領導人金正恩的肥胖狀況，一直令外界關心。北韓官媒近期釋出的照片中，金正恩明顯瘦下一大圈，臉頰消一層、脖子贅肉也消失於無形。有人猜測，金正恩健康堪慮，也有謠傳他使用替身，不過，比對他過去半年照片，應要拜循序漸進、有計劃的瘦身行動所賜。

早在今年6月，金正恩出席官方活動的影片中，大家就注意到他明顯瘦了不少，當時北韓官媒聲稱，許多民眾捨不得領導人體重下降，「心都碎了」。南韓國家情報院（NIS）透過影像分析說，金正恩從大概140公斤掉到120公斤，足足瘦下20公斤之多，這對身高170公分的他而言，是不小的減幅。

●人飢己飢？南韓情報員：瘦身顯得更憂國憂民

根據南韓情報單位，2011年金正恩正式接下領導人一職時，推估他當時體重約89公斤。但從那時起，金正恩就像吹氣球一樣，愈來愈胖，甚至可能是有意增重，以讓娃娃臉的自己看起來更有份量，去年胖到140公斤之多。

2018年文金會時，文在寅和金正恩一起爬長白山上的一段陡坡，金正恩明顯爬得氣喘吁吁，讓旁人相當擔心他的健康。行程期間，文在寅向媒體滔滔不絕宣揚「規律運動」的好處，金正恩在一旁看來也興趣缺缺。

關於金正恩是怎麼瘦的，北韓沒有告訴外界，大家只能瞎猜測。《衛報》引述北韓觀察專家說，金正恩今年應該不是因生病暴瘦，而是瘦身有成，以讓自己看起來更健康。掌握情報的南韓的間諜則說，金正恩主要可能是靠飲食控制瘦下來的。

NIS分析，金正恩在幕僚建議下積極瘦身，主要目的是提升公眾形象。北韓人民近期深陷飢荒所苦，為求安定民心，領導人魅力格外重要。過去金正恩熱衷以「心寬體胖」的形象示人，如今走「人飢己飢」路線。脫北者出身的首爾研究人員安燦（Ahn Chan-il）說，平壤當局想營造金正恩「憂國憂民、有一餐沒一餐」的感覺。

●體重破百怎麼來的？金正恩飲食5大誤區

不過外界對金正恩減重，似乎也不必過於驚訝。首爾北韓大學院大學教授梁茂進（Yang Moo-Jin）就說，將近40歲的金正恩，既是丈夫、又是3個孩子的爸，「這年紀的男人注意自己的健康，也不奇怪。」

那金正恩過去到底有多不健康？除了不愛運動之外，他的飲食和生活方式，也都處於三高的風險地帶。這裡盤點金正恩的5個飲食誤區：

1. 只要喜歡吃，就會吃超多

每個人都有喜歡的食物，但過猶不及，而金正恩只要喜歡吃，就會吃非常多，嚴重超出一般人的攝取量。包括他最愛的「艾曼塔起司」，外媒2012、2014年時都曾報導，金正恩因為食用大量起司，導致體重過重，下半身不堪負荷，膝蓋和腳踝都曾受過傷，必須開刀治療。

艾曼塔起司是一種瑞士乳酪，金正恩小時候在瑞士留學過，一試成主顧。這種乳酪的特色是味道香甜、表面有一個個洞，每10克就含約2.8克脂肪。為了做出更好吃的起司，2014年平壤當局曾派專家到法國取經，美其名是要建置北韓的起司產業鏈，但金正恩本人想必也受益匪淺。

2. 最愛吃油滋滋的紅肉

包括父親金正日、祖父金日成，金正恩一家三代的飲食習慣，都令人不敢恭維。義大利廚師弗拉尼斯（Ermanno Furlanis）曾為領導人一家子做披薩，透露他們愛吃各種義式臘腸、帕爾瑪火腿，還有朝鮮烤牛肉等。

金正日的御廚藤本健二也曾透露，金正恩很喜歡壽司，尤其是熱量特高的精緻食物。他也愛吃和牛、神戶牛和鮪魚，特別酷愛油花最多的部位，像是鮪魚的精選部位「TORO（トロ）」，就是他的最愛。

3. 精緻的高膽固醇食物

鵝肝醬、魚子醬、龍蝦等高級食材，也讓金正恩愛不釋手，它們的共通點就是膽固醇特別高。魚子醬、鵝肝都富含膽固醇跟脂肪，但吃太多對心血管的威脅不容小覷。

2019年川金會時，越南河內大都會酒店的主廚史馬特（Paul Smart）透露，北韓使團為了金正恩，特別帶著他們的「獨門食材」赴會，包括和牛、泡菜、鵝肝、魚子醬和人參等，讓領導人在外地也能享用山珍海味。「他真的很熱衷於品嚐菜餚。」史馬特說。

4. 嗜酒成性

金正恩非常愛喝酒，外界統計過他進口自用的酒量，甚至比許多人一輩子喝上的量還要多。比如2019年間，荷蘭鹿特丹港口找到多達9萬支俄羅斯伏特加，預計要送往平壤供金正恩飲用。

藤本健二說，金正恩30出頭歲時，就很喜歡高級香檳，尤其是頂級的「水晶香檳」，一餐可以喝掉2大瓶。這種香檳在英國一瓶要價175歐元，等於每餐光是配酒，就能喝超過1萬元台幣。

香檳不是金正恩唯一愛喝的酒，他每年會花9億台幣買香檳、紅酒、威士忌和干邑白蘭地。在干邑白蘭地中，他最愛喝的品牌是軒尼詩（Hennessy），由於含糖量比較高，每30毫升就有17g的碳水化合物，熱量高達69大卡。

5. 老菸槍

金正恩的抽菸習慣眾所周知，常被媒體拍到菸不離手，即便去日照中心、醫院探視也照抽不誤。藤本健二說，金正恩打從青少年時期就有菸癮，是不折不扣的老菸槍。

北韓專家蒙第（Ruth-Ann Monti）說，瑞士知名菸草品牌大衛杜夫（Davidoff）很可能是金正恩的愛牌，價格是數一數二的昂貴。也曾有媒體拍到，他抽法國時尚大師聖羅蘭設計的YSL香菸。

不過2018年文金會時，媒體報導說金正恩相當克制，整場會議只抽了一根菸。Business Insider引述消息來源說，晚餐期間，金正恩的老婆李雪主對他耳提面命，並在席間說：「我常常問他（金正恩）什麼時候要戒菸，但他都不聽。」顯然太太對他的菸癮也相當憂心。