「每個月那個來，都好痛啊！」相信不少女生都有這樣痛苦的心聲。女生在月經來潮時，難免會有不適感發生，輕則覺得腹部悶悶的不太舒服，重則痛到在床上打滾，要請生理假，甚至每個月都痛到不行。想要舒緩經痛，有些女生會選擇熱敷或喝溫熱的黑糖薑茶舒緩，有些人則是直接吃止痛藥，好讓自己迅速回到工作崗位。但有沒有無須忍受疼痛，也不用再吃止痛藥的解決辦法呢？

●吃冰、喝冷飲、待冷氣房 容易養成經痛體質

治療經痛多年的中醫師鄭愛蓮指出，其實經痛是有地域的關係的。台灣位於亞熱帶地區，夏季時間較長且氣溫高，人們喜歡透過吃冰、喝冷飲消暑，加上現代人待冷氣房的時間多，便逐漸改變為易經痛體質。

想要解決經痛的困擾，首先要了解自己是哪種經痛！經痛的類型主要分為原發性經痛和續發性經痛，前者是指非因身體上的病變產生的疼痛，也是最常見的種類；後者則是如子宮內膜異位症、子宮肌瘤、卵巢囊腫等婦科疾病所造成的疼痛。鄭愛蓮說明，這兩者經痛都能透過中醫藥調理，根本改善女孩經痛的困擾，不必再依賴止痛藥。

●氣滯血瘀型vs.氣血虛弱型 中醫解密經痛原因

而針對經痛原因不同，在中醫治療上會有不同的調理方法，鄭愛蓮表示，據中醫理論認為，經痛的女性體質多半屬於氣滯血瘀型，或氣血虛弱型。所謂「不通則痛」，氣滯血瘀型的患者通常會在月經前1、2天，或是月經來潮前2天疼痛，經血顏色偏暗、濃稠且血塊較多，常見原因可能與常吹冷氣、愛吃冰品冷飲、久坐又不運動或情緒抑鬱有關。治療上須先行氣，讓「氣」能順暢運行，才不會使「血」淤積成塊造成疼痛。

而氣血虛弱型的患者較容易感到疲勞，通常在月經來潮第3、4天，或月經剛結束時疼痛，經血顏色偏淡且較稀，較少有血塊，常見原因包含體質虛弱、抵抗力低下、過度節食減肥等。在治療方面須先補氣血，讓氣血量恢復後便能改善經痛狀況。

但無論患者屬於何種體質，都必須每周認真回診調理、服用中藥至少3到6個月，經過3次以上的經期，確定不再出現經痛、血塊多或其他不適症狀後，才算是真正改善體質。

●經痛不是忍忍就好 忽略調理恐影生育能力

至於續發性經痛的患者又該如何治療呢？鄭愛蓮提到，通常續發性經痛患者也帶有氣滯或血虛等體質問題，且除非囊腫或肌瘤過大影響生育能力，否則一般西醫師也不建議開刀治療，因復發率高，最好的方法還是平時調養身體、與之和平共處。

為減少經痛發生，除了需避免生冷食物外，鄭愛蓮提醒，經痛還最忌熬夜。患者經痛當下可先以針灸緩解，若是在家中或工作場所時，可以用杯子裝熱水，放在小腹熱敷，或者喝一些黑糖生薑水緩解症狀。

平時調養方面，氣血虛弱的人平常可適量多吃一些補血的食物如牛肉、葡萄等；氣滯型的人應多出門走走、曬曬太陽。最重要的是，如有經常生理痛的情形，應治療到根除為止，否則體質沒調理好也會影響女性的受孕能力，恐得不償失。