網友分享早餐店菜單，蘿蔔糕酥一點要多加5元，引起網友熱議。（圖／翻攝PTT）

去年年底開始，許多餐飲業紛紛調漲，民眾消費時也會多留意價格。就有民眾去吃早餐時，發現菜單上註明蘿蔔糕一份25元，但如果要「酥一點」就要再加5元，讓他當場傻眼所以上網發問，貼文引起網友熱議。

原PO在PTT八卦板以「蘿蔔糕酥一點要加錢？」為題發文，表示自己去吃早餐時本來想點蘿蔔糕，看了菜單卻發現，如果想吃「酥一點」的話，要另外加5元。讓他認為「不就煎久一點，多煎三分鐘就要五元嗎？」，好奇這樣合理嗎？

店家定價引起網友討論，「這菜單第一次看到耶～老闆也太會算了」、「我都沒加錢過耶」、「哪一家啊還蠻有趣的」、「這麼多煎炸物，為什麼只有蘿蔔糕有酥一點？」、「你輸一點，老闆賺一點，嘻嘻」。

不少人力挺店家做法沒錯，因為煎酥一點，成本就會增加，「額外服務額外收費，很合理」、「每個人都點酥一點，出餐速度就會變慢」、「故意要你不要佔他鐵板空間的」，還有人說要求蘿蔔糕酥一點，等於客製化+佔鐵板作業空間+瓦斯費+人工，直言「加10元內算便宜」。

但也仍有網友無法認同，「哪家的鐵板一次只能煎一種東西？」、「老闆可笑，那荷包蛋半熟有沒有退錢啊」。也有人推論原因，「可能指定要煎酥的客人多，以價制量」、「叫奧客閉嘴的方式而已吧」。