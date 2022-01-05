大陸人氣女神楊冪有「流量女王」之稱，戲約接不完之外，廣告代言也不間斷，最近她代言的內衣品牌釋出最新大片，不但換上性感睡衣，還穿上透視馬甲，大秀火辣身材，讓網友看了直呼有夠辣。

楊冪出道以來一直維持纖細體態，瘦歸瘦，該有肉的地方卻也很有料，好身材一直是許多少女稱羨的對象，最近她代言的內衣品牌曝光一組新年寫真，楊冪換了好幾套性感套裝，其中一組畫面，楊冪披下一頭長髮，身穿大紅色緞面睡衣，胸前大開深V，露出大片白皙肌膚，接著還有女神坐在沙發上，衣服滑落一邊，露出香肩和鎖骨，加上其對著鏡頭放電的嫵媚眼神，格外撩人。

楊冪最新代言照曝光。（圖／翻攝自微博）

楊冪還換上一套鏤空透膚黑色馬甲，胸上的透視薄紗營造出若隱若現的性感，腰間的透視設計令水蛇腰一覽無遺，而馬甲更是凸顯楊冪的傲人上圍，前凸後翹的S曲線十分吸睛，另外，還有公主澎袖和蝴蝶結裝飾的搭配，讓女神性感中又帶點甜美，火辣指數破表。

楊冪辣照一出，吸引大票粉絲暴動狂讚「我天，好撩」、「姐姐也太美了」、「我直接窒息了」、「大冪冪身材是真的好啊」、「太正了吧」、「這誰頂的住」。