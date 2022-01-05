胡宇威4日出席教育部體育署及董氏基金會合作推展的「樂動150，想動就動GO」活動，身為《全明星運動會》第一季藍隊隊長的他，帶領藍隊拿下第一季總冠軍，個人也拿下「最佳運動精神獎」，當被問到第三季藍隊前陣子士氣低迷、還傳出有人沒來練習，他驚回：「我的天啊！聽到這消息，好像要出面了！」並表示自己目前「還在等錢姐（錢薇娟）的call，等錢姐看不下去的時候，大家就要一起出來幫忙！目前我出面的機率好像還沒那麼高！」哪知新聞曝光後，他疑似成了第二季藍隊隊長小春在臉書放砲狂酸的對象。

小春今晚在臉書發文：「對於一個從第二季開始都沒來過半次的人發言實在是覺得蠻趣味的，到了第三季了，好像也沒出現過半次！要加油啦！真的做一下實質的來看看！才會讓人信服！真正熱愛運動的人，絕對是無私的奉獻」。此文一出，第二屆藍隊隊員彭小刀問：「誰？」小春回：「誰隊長就誰啊」，彭小刀說「那我知道了」，小春砲火明顯就是射向胡宇威。

胡宇威經紀人陳秀卿今晚被問及此事則低調表示，回應只是讓事情更複雜，相信如果完整聽過胡宇威受訪內容就不會有這樣的誤會。

而小春發文內容不僅得不認同，反而引來藍隊粉絲看不下去紛紛留言砲轟他情緒勒索：「只想問為什麼一定要去陪練？是在情緒勒索？而且如果是指胡宇威的話，他去年腳斷掉要怎麼陪練？」、「不要亂引導好嗎？沒有藍一的好表現收視率也不會那麼高！支持宇威隊長！每一位認真的人都值得尊重」、「第二季的時候胡宇威有工作在身，腳傷也還沒完全好，拍攝檔期之中而且還是男主角，有什麼責任義務要去幫藍二嗎？講話這麼酸，別情緒勒索了」、「你這篇文嘲點太多了 我就問個簡單的問題 人家對藍隊的貢獻比你大多了，你怎麼好意思酸的」、「第二季時腳受傷了半年多，還在趕拍戲，不知道拍戲中也知道腳斷了吧」、「第三季才開始多久，錢姐有提出要幫忙陪練嗎？所以胡拒絕了嗎？喜歡以前的藍隊，因為他們的團結及氣氛，為他們的付出與體貼體諒而感動，看來第二季的某些人不是這樣。沒有第一季，第二季很難有現在的成績，看到第二季的隊長這樣說第一季的隊長，還真是讓人傻眼」。

還原胡宇威4日下午出席活動被問到《全明星運動會》的情形，媒體告知他《全明星》最近隊長出爐，又傳出紅隊隊長王子受傷，他驚訝地說：「沒特別注意到，他（傷勢）是怎麼樣？我真的跟他講過，我也是過來人，真的不要拚到什麼你會後悔的程度，要保持好的體力，才能對整隊有幫助。他現在是紅隊，只能給一些建議，我能幫助錢姐的事（指藍隊）比較重要，目前還在等錢姐的call」。

媒體問「聽說第一季的邱宇辰還去幫哥哥去幫王子加油？」胡宇威說：「很棒啊，畢竟他們是兄弟，一定要這樣！」聽說還去幫紅隊練習？「他有幫紅隊練習嗎？完蛋了！（笑）。大家保持好心態，就算是敵隊，最後還是一個完整的Family，這比較是大家需要學習的，都是選手，錄完了，還是要放下那些敵意的心態來交新朋友」。有給錢姐什麼建議？「沒有，我不敢給建議。應該是錢姐給我建議吧！有跟她說真的需要幫助，隨時隨地可以call我！」有看好誰？「錢姐帶領的藍隊已經拿兩次總冠軍，這季的紅隊聽說是像我們第一季藍隊的感情跟表現，藍隊加油啦，不敢說誰比較厲害，但藍隊加油啦！」

媒體再問「聽說藍隊前陣子士氣低迷，還有人沒來練習，身為第一季隊長怎麼看？」他回：「有那麼嚴重喔？我的天啊，這要出面了。聽到這消息，好像要出面了。雖然是一個節目，但輸贏難免會看比較重，真的要全心全意投入，大家自然會支持你，會看到你的厲害，看得太輕，會走偏，心態整個會走偏，所以隊長要加油。」如果自己的隊員這樣？「會追蹤到底為何，除非有工作在身，如果是懶，那我們10個人就到你家練習，看你住哪裡，集體練習！」聽起來像是嚴父心態？「那面還是會有啦，不用特別兇，要讓大家知道你是認真的，這真的很重要！」有什麼要建議學弟妹？「不要受傷！除了王子，還有誰受傷嗎？要注重身體狀況，尤其疫情這段時間，還是要特別注意，保持安全距離。運動還是非常重要，對身體、心情都有很大幫助，希望保持樂觀、血液循環，真的不要受傷！應該要關心王子了，瞭解他的傷勢有多嚴重，腳『翻船』還是要檢查，因為韌帶也可能受損害」。