經過十多年談判的《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)終於在今年1月1日生效，長期以來台灣所擔憂的狀況終究要面對。這個由東協10國加中、日、韓、紐、澳等5國形成的全球最大自由貿易協定，覆蓋了全球約1/3的人口與經濟產值，因此RCEP當中愈是工業化的國家愈有利，例如中日韓。對大量依賴亞太供應鏈的台灣而言，不論是長期或短期都會有不小的影響，必須儘快尋找應對之道，否則很快就會嚐到苦頭。

做為全球最大的自貿協定，RCEP與其他自貿協定的差異可以從幾個簡單的數字上看出來。RCEP目前有15個成員國，區域內有約22億的人口，約佔全球近1/3，其中半數以上在中國大陸；GDP總量約26.2兆美元，亦佔全球近1/3，其中有超過半數在大陸。相較於美、墨、加的北美自貿協定（USMCA）外貿總額佔全球28%，以及歐盟27國佔全球18%來說，RCEP都有更大的體量優勢。

由東協10國加中、日、韓、紐、澳等5國形成的全球最大自由貿易協定RCEP正式生效，對中日韓等工業化成員國最為有利，尤其是中國。圖為RCEP在曼谷舉行的第3次RCEP領導人會議。（圖／中新社）

RCEP實施後，成員國之間的關稅會大幅下降，立即生效的零關稅商品比例將超過65%，然後用大約10年時間，將15國間90%的商品降到零關稅。一旦達到這個目標，除了極少數有獨佔技術能力的商品之外，台灣將因關稅問題而無法在亞太地區保持競爭力。

由於在RCEP當中有許多工業發達國家，如中、日、韓，以及足夠的人口做為消費市場，也有更大的農業與自然資源供應工業生產的原料需求，未來RCEP將形成比歐盟更為全面的內部經濟規模。如果依協定中所揭櫫的幾個目標，如智慧財產權、電子商務與市場競爭規則上建立共同規範，亞太地區可以成為全球成長最快的自由貿易集團。

台灣廠商投資偏好國家一覽表。（圖／區域全面經濟夥伴協定簡介）

不過，由於RCEP的15國各自的體質與規模差異，各國獲益的程度並不均等，專家指出，以工業化的程度與規模來看，最大的贏家當然是中國，其後則是日本和韓國，甚至有人認為這個協定根本是為中國量身打造的。因此中國未來如何在其中運用其巨大的經濟體量來調節各國的利益分配，是RCEP未來成功運作最重要的關鍵，換句話說，如果中國主導與協調的能力不夠，就會成為RCEP運作上最大的隱憂。

未來可以預見的是，中國與日本、韓國之間的貿易關係緊密，但卻經常受到政治上的干擾而影響貿易關係，這些國際戰略的、歷史的與領土爭議等問題，將是中國未來主導RCEP運作中最大的考驗。先前印度也曾加入RCEP談判，但後來退出，其考慮的因素除了與中國商品相互競爭性較高，很重要的還有邊界糾紛與地緣政治問題。中國雖然有意藉貿易協定來逐步化解兩國矛盾，但顯然印度對彼此關係的前景並不看好。

RCEP的規模超越前身為《北美自由貿易協定》的《美墨加協定》（USMCA）與歐盟，成為全球最大貿易協議。圖為RCEP第4次領導人視訊會議。（圖／中新社）

除了幾個工業強國之間的矛盾之外，RCEP另一個問題在於對協定內的農業國家未明確訂定農業與勞務輸出的條款。如此一來，原本可以依賴東協來推動其農產品與勞務出口，一旦進入RCEP就可能立即受到衝擊，他們利用運作超過半世紀的東協機制所建立的貿易關係將發生巨大變化，很可能未蒙其利先受其害。不過專家認為，RCEP達到完全撤除關稅壁壘需要長達20年的時間，原東協國家有相當的時間來適應並融合到新的自由貿易協定當中。

RCEP目前有15個成員國，區域內有約22億的人口，約佔全球近1/3，其中半數以上在中國大陸；GDP總量約26.2兆美元，亦佔全球近1/3，其中有超過半數在大陸。（圖／澎湃新聞）

RCEP另一個重要變數則是美國未加入，前美國總統歐巴馬建構的TPP也被繼任的川普放棄，其他成員組成了CPTPP協議，而且中國也申請加入這個原本用來抵制它的協定，目前結果還難以預料。如果中國在RCEP當中運作順暢並遵守相關規則，其加入CPTPP的可能性會大幅提高，北京還是會成為整個亞洲經濟增長最大的引擎，也勢必會逐步改變亞洲國家與美國之間的依賴關係。

至於台灣受到RCEP或甚至CPTPP的影響更是極為巨大，目前台灣對外投資大都集中在亞太地區，對RCEP國家出口佔60%、投資佔65%，傳統產業如石化、機械、紡織、鋼鐵等產業輸出口到RCEP會受到較大的衝擊。傳產雖然佔出口額不大，從業人員卻佔就業總數7成，影響所及是社會問題與選票，沒有哪一個執政黨敢忽視這樣的問題。

許多專家認為台灣必須積極爭取加入CPTPP，避免被排除在亞太國家的自由貿易體系之外。圖為智利等11國在智利首都聖地牙哥簽署CPTPP。（圖／新華社）

未來RCEP將進一步在投資上開放金融、電信等服務業，對佔台灣GDP高達6成的服務業對外輸出，將是更大的挑戰。雖然有論者認為台灣未加入RCEP可以用參加CPTPP來彌補，但台灣與CPTPP國家的出口與投資遠比對RCEP國家少，經濟利益的影響仍有不少差距。另外一種途徑則是選擇透過加入中國大陸的大中華市場來參與RCEP，但也有人擔心可能出現產業空心化與受制於大陸的政治問題。無論如何，在RCEP生效後，經濟發展前景已出現危機，政府應盡快與學界專家們商討應對之道並著手布局，因為情勢與時間都已非常緊迫了。