全世界因新冠肺炎悶了2年多，迎來2022年都希望有個新氣象，通靈大師江嘉葉就於去年最後一天、12月31日，抽了觀世音靈籤，預測2022年國運，直指國運在年中較為混亂，最強盛時機點落在冬天，到了年底，時局也會漸漸穩定。

通靈大師江嘉葉表示抽到觀音佛祖第12籤《包胥九頓泣秦庭》，該籤詩的內容為「時臨否極泰當來，抖擻從君出暗埃，若遇卯寅佳信至，管教立志事和諧」，配卦：天地否，上乾（☰）下坤（☷）。遇到困難與阻礙，需要面對相當嚴重的問題，彷彿陷入困境，難以脫身，此時雖是低點，卻也是由黑翻紅的轉捩點，署光即將重回大地。

籤詩前兩句「時臨否極泰當來，抖擻從君出暗埃」，清楚指明否極泰來，困難的時節已經到了最低點，時機到的時候，自然會時來運轉，但必需振作精神，發憤圖強，跟隨志向遠大的聖主，才能夠突破重圍，走出困境。後兩句「若遇卯寅佳信至，管教立志事和諧」，暗示著時間點是在虎年，也就是農曆年後，整體的氣運開始翻轉變化，好消息會漸漸到來，但仍需各自的行為約束，和立定志向，才能展現出欣欣向榮，和諧的氣氛。

籤詩基本上有種先苦後甘的含意，在長期黑暗的混亂之下，終於等到好消息的到來，然而過程中，需要政府各部門乃至各黨派之間的領導者和支持者們，約束自己的行為，要以人民百姓的利益為主，為國家的發展而努力，才能讓否極泰來的好運發酵，使整體呈現一片欣欣向榮的前景。

依六爻卦來看，國運本身不差，農曆年後有轉強的態勢，但與去年相同，仍是雙官鬼夾擊，國內外情勢上，依然會有相當多的麻煩事情需要處理，特別是在夏天時節，不過好在能量不強，雖然化解，度過難關，但還是會讓政府部門傷些腦筋，而在年底，福神子孫終於可以出頭，冬天將會是國運最強盛、最沸騰的時候，屆時會有許多不同以往的新氣象再次展現出來。

在政治發展上，各黨的競爭力呈現五五波，沒有穩奪勝算的保證，也沒有懈怠的本錢，隨時可能被選民推翻，如果能以百姓的福祉為優先考量，才能獲得支持。經濟上會持續向上發展，股市熱絡，直衝2萬點，但檯面上的蓬勃，卻不能反映小老百姓的荷包，貧富差距依然續擴大，富者越富，窮者越窮，建議一般民眾在投資理財上，見好就收，要懂得知足，才不會賠了夫人又折兵。民生物價上，有持續走高的跡象，雖然有所抱怨，但也要懂得取捨，放棄不必要的享樂，仍能累積財庫。

基本上明年國運是漸漸往上的趨勢，年中較為混亂，國內外都會有政府煩心的事情需要面對，到了年底，時局才會漸漸穩定，也期待執政者，能以民為先，克服困難，帶領國人走向康莊大道。

2022年的天災人禍、地震等依然頻頻發生，事故不斷，所幸都是零星災難，沒有巨大事故，為防災難臨身，別忘了幫自己及家人點光明燈，祈求神明保佑，平時也要多行善佈施，以保全家人平安。

★民俗說法，僅供參考。