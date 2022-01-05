COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株席捲英國，COVID-19單日新增病例再創新高，首度突破20萬例，來到21萬8724例。ˉ

根據政府最新數據，過去24小時新增48人病歿。

不過單日新增病例遽增，也可能是新年假期通報落後。

英國新年前夕新增確診病例屢創紀錄，國民保健署（NHS）目前苦於醫護人員若確診，就必須在家中隔離，造成人力短缺，英國各大醫院恐面臨迫切危機。（譯者：陳政一）1110105