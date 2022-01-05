搶攻年終獎金、紅包商機，亞太電信即日起於全台Gt智慧生活門市祭出新春限時優惠活動，豪撒總價值超過30萬元大潤發禮券，再享好禮二選一及專案價現折1000元振興優惠價。

新申辦或續約5G任一方案，天天抽5000元大潤發禮券，不限5G資費級距皆可參加抽獎。另外，申辦指定購機方案均享好禮二選一，申辦Android指定手機即贈真無線藍牙耳機或是陶瓷快煮美食鍋、申辦iPhone 13全系列送MagSafe充電器或是AirTag，且現場出示或使用振興券消費，專案價加碼現折1000元，最高折抵至0元。

申辦「5G極速升等」799元以上購機方案，搭配Android指定機種、iPhone 13全系列均享好禮二選一優惠。申辦iPhone 13全系列就送MagSafe充電器（市價1190元）或是AirTag（市價990元），申辦iPhone 13 128GB，月租1399元、約期30期，專案價8800元，振興優惠價7800元。

申辦Android指定手機即贈真無線藍牙耳機（市價1290元）或是陶瓷快煮美食鍋（市價1199元），申辦OPPO A74月租799元、約期30期，專案價1490元，振興優惠價490元、Samsung A52s月租1199元、約期30期，專案價2490元，振興優惠價1490元。

亞太電信表示，「5G極速飆網」創新資費，流量最高兩倍送，語音有打才收費。「5G極速飆網」月付599元，內含40GB 5G上網流量，原量到降速6Mbps上網吃到飽升級至12Mbps上網吃到飽；月租1199元單門號/購機約，原5G上網優惠120GB（量到降速50Mbps）升級至240GB（量到降速90Mbps），流量加倍不加價，申辦Samsung Tab S7 FE 5G平板月租1199元、約期36期，專案價7990元，振興優惠價6990元。