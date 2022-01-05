momo幣不僅能在momo購物網消費，更開放折抵台灣大電信帳單。用戶線上繳納電信費時，可選擇使用momo幣折抵帳單金額，1元momo幣可抵1元電信帳單費用，依資費不同，每月最高能折抵200元。

台灣大哥大擴大與momo合作，即日起推出全新「mo幣加」活動，新申辦/攜碼/續約5G手機、好速成雙、自由選等指定方案的用戶，每月在momo購物網消費滿額即可獲得最高600元的momo幣回饋，合約期間最高可以獲得28800元momo幣，除了可以在momo購物網上消費，還可以用來折抵台灣大電信帳單。

另外，用戶換購新機同享優惠，1月24日前到實體或網路門市申裝指定5G專案搭購指定手機，最高現折2000元，若搭配Disney+指定購機方案，除了能觀賞Disney+豐富影音內容，還可額外再享最高2000元帳單回饋。

新申辦/攜碼/續約台灣大5G指定專案，加入momo會員，即可享受「mo幣加」優惠。以申辦1399元資費為例，每月在momo消費滿10000元，最高能獲得600元momo幣，若綁約4年，則最高可獲得28800元momo幣回饋。如為申裝599元5G手機案，每月在momo消費滿10000元，則可得到350元momo幣回饋。

另外，用戶申辦5G Disney+門號案，同樣可享momo幣加碼回饋，兩年合約期間最高送21600元momo幣。4G Disney+門號案，月付699元享有4G上網吃到飽、網內語音免費、Disney+內容任你看，兩年合約期間省下超過4000元，每月在momo消費滿額也可獲得momo幣回饋，合約期內最高可獲得8400元momo幣。

新年台灣大也祭出限時新春購機優惠，申辦5G指定專案搭購ASUS、三星、VIVO、OPPO、Xiaomi等知名品牌指定機款，手機最多現折2000元。若申辦Disney+天外奇機專案，或者是申辦5G手機案搭配Disney+友你真好專案，並選擇指定機款，可再享最高2000元帳單回饋，並能暢看Disney+超過1200部電影和16000集以上強檔影集，包含將於1月12日上架、票房破兩億的漫威電影【永恆族】，以及好評不斷的漫威影集【鷹眼】，體驗Disney+源源不絕的驚奇內容。