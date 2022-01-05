明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）周二（4日）表示，他預期聯準會（Fed）今年可能升息兩次以對抗通膨飆升，一改他先前堅持「至少等到2024年再升息」的立場。

卡西卡里周二發文指出：「我認為Fed 2022年須升息兩次，主因在於通膨攀升的時間與幅度超乎我的預期。」

卡西卡里堪稱Fed的超級鴿派，這次發言一改他先前立場，轉而支持Fed升息作為，顯示通膨壓力引發Fed官員擔憂。美國如今通膨率約是Fed設定2％目標的2倍以上。