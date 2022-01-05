Fed鴿派官員估2022年升息2次 06:322022/01/05 工商 鄭勝得 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡西卡里（Neel Kashkari）周二（4日）表示，他預期聯準會（Fed）今年可能升息兩次以對抗通膨飆升，一改他先前堅持「至少等到2024年再升息」的立場。 卡西卡里周二發文指出：「我認為Fed 2022年須升息兩次，主因在於通膨攀升的時間與幅度超乎我的預期。」 卡西卡里堪稱Fed的超級鴿派，這次發言一改他先前立場，轉而支持Fed升息作為，顯示通膨壓力引發Fed官員擔憂。美國如今通膨率約是Fed設定2％目標的2倍以上。 星展提四大理由 首家外銀估測央行今年升息 資金搶進 債市上周狂吸45億美元 #Fed #升息 #卡西 #卡里 #鴿派 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美股封關 標指年漲近三成 04:102022/01/02 財經要聞 《國際金融》傳拜登選定Fed監管副主席 最快本周宣布 16:482022/01/04 財經 《國際金融》5年新低 日圓兌美元貶至115.82 14:322022/01/04 財經 預期Fed提前升息 美元兌日圓攀近五年高峰 20:342022/01/04 財經 房貸族注意 央行2022年擬升息民眾該知道的5件事 16:582022/01/01 財經 銀行估 央行9月、12月升息 04:102022/01/03 金融．稅務 公股銀 強攻高殖利率股 04:102022/01/03 金融．稅務 高殖利率 金融傳產股出頭天 04:102022/01/03 投資理財 升息聲漸響起 資金明顯流入金融股基金 10:492022/01/03 財經 2022年物價要漲瘋了！專家曝4大兇手：通膨飆更猛 06:312022/01/04 財經 盧正穎專欄－資金調整期 聚焦成長型、ESG權值股 04:102022/01/02 財經要聞 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 印度神童預言這2個月不妙 股市老手看30年前惡夢恐重演？ - 財經 2021上市公司EPS十強 出列 - 財經要聞 - 工商時報 一路撐到5奈米！台積電大老超狂技術 蔣爸、張忠謀都佩服 - 財經 新春報明牌 沈富雄看好這4支股票：跟著全球首富不會錯 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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