為了對抗20年來最嚴重的通膨成長，波蘭央行（NBP）周二（4日）宣布將主要利率上調50個基點至2.25％，且暗示未來不排除進一步升息。

這是波蘭央行數月以來第四次升息，此決議符合分析師預期。政府官方數據顯示，波蘭去年11月通膨率高達7.8％，遠將高於波蘭央行設定的2.5％目標。

部分經濟學家批評，波蘭央行總裁格拉平斯基（Adam Glapinski）在調整利率方面反應太慢。格拉平斯基去年12月預估，在能源價格大漲之下，波蘭2022年通膨率恐高於原先預期，平均約在7.6％。