謝盈萱被直擊與一名油頭熟男在萬豪酒店用餐。（圖／讀者提供）

近年來人生就是不斷在軋戲的影后謝盈萱，才剛跨越42歲門檻，單身超過10年的她上月初被問到生日願望，她表示想考駕照而非脫單，完全印證摩羯座實際的那一面；不過時報周刊CTWant在12月29日晚上，也就是她生日的前兩晚，直擊她與油頭熟男赴飯店享大餐，深夜還一同返回香閨共處八小時，有型男相伴，應該也算是她提前送自己的生日禮物吧！

電梯搭到酒店一樓，謝盈萱與熟男隨意閒逛了一會兒。（圖／本刊攝影組）

擁有20年以上劇場演出經驗、轉戰螢幕立刻奪下金鐘、金馬獎雙影后頭銜，謝盈萱近三年因演出《俗女養成記》系列，儼然成為台灣新時代女性的代名詞，人氣超高的她卻自爆不是一般男性愛的女類型，甚至坦言她上一段戀情是在29歲談的，至今已經超過十年都是單身狀態，都再沒有遇到一個值得長期為伴的對象，連約會都是4、5年前，但因為遠距離的問題，最後當然也是沒下文。

兩人雖然沒有十分親密的肢體動作，但看起來頗登對匹配。（圖／本刊攝影組）

不過好女怎可能沒人來愛？這不就來了！十二月二十九日晚間七點左右，本刊接獲讀者爆料，謝盈萱與一名梳著油頭的斯文熟男現身台北市萬豪酒店20樓的餐廳，穿著稱得上相當正式的他們，服裝色調搭配得頗有默契，想必彼此都很重視這場晚餐約會。由於兩人進入餐廳用餐頗低調，餐廳的服務人員也是到後來才發現竟然是影后級的貴客光臨。

男子載著謝盈萱遊車河，最後前往永康街。（圖／本刊攝影組）

兩人選擇的用餐環境雖有隔間，但因為並非封閉式包廂，人來人往還是可以看得到他們，身材纖細的謝盈萱食慾倒是挺不錯，點了一大盤龍蝦麵在大啖美食，男生反而吃得較少，席間兩人雖然沒什麼親密舉動，不過看得出滿聊得來的，大部分時間都是男方在講話，謝盈萱則邊吃邊專心聆聽，話題似乎很合她的興趣。

八點四十八分，謝盈萱與男友人飽餐走出萬豪酒店20樓的餐廳，隨後兩人搭乘電梯到一樓逛了一會兒，邊走邊看邊繼續聊天，踩著輕鬆的步伐，氣氛十分愉快，最後搭乘電梯到停車場取車離去，神情看來是個悠閒的夜晚，應該也都很滿意當晚的約會安排。

男子下車買了一些水果再開往大安區。（圖／本刊攝影組）

車停好後，男子遞外套給謝盈萱，不過謝盈萱只是拿著。（圖／本刊攝影組）

離開酒店後，開始展開浪漫的約會後段行程，車子先是到信義區晃了一圈，接著又開到公館一帶遊車河，最後來到永康街一家水果行前停下，男生下車買了些水果，隨後在大安區路邊停車，雙方下車，男子從後車廂拿了件黑色外套穿上，接著走到女生身邊，將疑似原本在酒店時穿的格子外套遞給謝盈萱，不知道是不是擔心女方冷，但謝盈萱只是拿在手上並沒有穿。兩人接著散步到附近巷子中的公寓，走在前方的謝盈萱先去開門，看來這邊應該是她的香閨。十點十七分，兩人進屋上樓，直到零點十分，屋內本來通明的燈光變暗，卻遲遲未見兩人任何一方下樓。

謝盈萱與熟男兩人並肩而行散步返家。（圖／本刊攝影組）

到達謝盈萱的香閨，她拿鑰匙準備進家門，男方在一旁靜候。（圖／本刊攝影組）

就這樣到了隔天的早晨六點半左右，天色尚未亮起來，男生又悄悄出現取車離去，算一算兩人在謝盈萱家共同相處了八個小時又十分鐘的時光，而彼此間的關係應該也就不言而喻了。

隔日清晨六點半，男方步出謝盈萱家牽車駛離。（圖／本刊攝影組）

在三十日當天，謝盈萱也發文「2021的最後幾日，提早慶祝了～一般不喜歡動不動拍照的我，這次倒是第一次自主要求。」透露前一晚是在慶祝生日，也PO出了在飯店餐廳外的景觀台的「男友視角」照，還特別寫下「感謝於2021為我留下的此時」，想必是她非常想記錄下的一刻。

對於是否有新對象，本刊聯絡謝盈萱經紀公司，但至截稿前未能取得回應。

謝盈萱在生日前夕發文並分享在飯店餐廳拍的美照，應該是由熟男替她拍攝。（圖／翻攝自謝盈萱臉書）

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