過去是「劇場女神」的謝盈萱，2018年以《誰先愛上他的》得到金馬獎最佳女主角獎，頭銜便成了金馬影后，收入自然比過去好很多，昔日她曾透露自己因為劇場收入不穩定，存摺裡只有一、兩千元，連房租都付不起，如今雖然經濟狀況已改善，還因為《俗女養成記》中陳嘉玲這個角色，成為家喻戶曉的人物，但比起「大明星」的收入，她其實還有一大段距離。

《誰先愛上他的》讓謝盈萱獲得金馬獎肯定，但壓力也隨之而來。（圖／翻攝自網路）

因為整個人都投入在演戲工作中，早已過適婚年齡，家人也不會再逼婚勸交友，不過謝盈萱走到哪還是無法避免被問感情事，她也曾經開玩笑表示：「我說要嫁給經紀人，但他不要，我覺得我們滿合的啊！」她也曾說4、5年前遇到過不錯的男生，「但因為距離問題，後來就沒有成」。

而女生到了四十出頭想徵友，不會再要求什麼類型，對謝盈萱來說，「能溝通非常重要，看完電影、看完書，有沒有共同話題，他的專業能不能教導我給我幫助？我的專業能不能為他生活帶來改變？不同專業，彼此理解工作，這是很美的事情」。雖然工作生活都在演藝圈，但謝盈萱希望能結交圈外男友，摩羯座的理性讓她覺得工作和生活必須切割清楚，這樣子回家才是真正的下班收工。

因為演出《俗女》的陳嘉玲一角，讓謝盈萱成為最受歡迎女演員，而藍葦華飾演的「蔡永森」也變成最佳暖男代表。（圖／華視提供）

回憶起初戀對象，謝盈萱曾在節目上說：「哪個年輕女生不喜歡好看的，然後又要有點才華，但通常有才華的男生，在感情方面也特別有才華，他所給妳的生命滋養，不只是腦袋的，還有感情上的一些挫折。」那時她才剛進北藝大戲劇系，兩人的戀愛也談得很戲劇化，她笑說「非常的瓊瑤」。學生時期的感情雖然沒有繼續下去，不過如今跟那位同學仍是非常好的朋友，「現在想起來滿開心的，謝謝他那時候陪我走過那段很青春的歲月。」

而謝盈萱上一段戀情是在29歲，對方當時也是個劇場人，但因各自成長，工作與生活也朝不同方向，最後是和平分手，只是仍花了1、2年的時間療傷，接著一空窗就空了超過十年，工作讓她緊繃焦慮甚至多夢失眠，去年還飽受頸椎疼痛之苦，右手無法正常使力，脖子無法右轉，連趴跟躺都有不方便，更不用說是走路，整個人爆瘦，於是只好暫停工作養病，還一度傳出消失的時間是去整形的傳言。

謝盈萱因為在劇場演出多年，也結交不少劇場好友，例如陳家逵現在也跟她一起在電視電影圈打拚。（圖／公視提供）

去年謝盈萱在受訪時感嘆說：「你看一下我這一年的工作量，唐老師（唐綺陽）一直說，摩羯座今年或明年可以好好注意（感情）喔，我就注意啦！轉頭一看都是同事。」今年七月謝盈萱在接受時報周刊CTWant專訪時，聽到她與嚴藝文因未婚而被冠上「大齡剩女」的封號，當時嚴藝文不甘地回擊：「誰知道？搞不好我明天就去結婚！」謝盈萱也笑著附和：「對！明天去！」還脫口說出「外國人也可以」的話；去沒想到在今年的最後幾天，久違的約會對象竟然真的出現，而且不是身邊同事或經紀人，期盼這次是個善緣，能讓她得到真實人生中的那個「蔡永森」。

對於是否有新對象，本刊聯絡謝盈萱經紀公司，但至截稿前未能取得回應。

本刊直擊單身許久的謝盈萱有新對象。（圖／本刊攝影組）

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