台灣反對廢除死刑的民意居高不下，歷次民調都有近8成的支持度，不過司法機關實際執行結果，卻與民意有高度落差，以司法院所屬最高法院為例，超過1年半的時間未做出任何死刑定讞判決，光去年12月間，竟有李國輝、湯景華、陳福祥等3人共犯下殺害17條人命案件，皆遭最高法院以撤銷發回或駁回非常上訴等方式，拒絕判處死刑，創下司法史紀錄。不少法官和檢察官私下表示，這象徵最高法院已邁向實質廢除死刑。

湯景華案的被害人家屬律師謝智潔表示，窮凶極惡之徒判死對被害人家屬是一種解脫，如果不判死，只要被告有出來的一天，就無法解除被害人家屬心中的恐懼。以湯景華案倖存的翁姓家屬為例，當他得知湯男判處無期徒刑後，僅問了一句「無期徒刑是否會放出來？」一聽到謝智潔回答「是」，他就不再說話，並拒絕針對此案發表任何意見，冷靜得讓人心疼，他的冷靜和沉默也代表絕大多數被害家屬的心聲。

最高法院去年12月間拒絕判死的3件殺人案中，被害人數最多的是犯下燒死9人的緬甸華僑李國輝。53歲李國輝來台逾20餘年，2016年3月李與女友分手，認為是同鄉友人從中作梗而起爭執，曾兩度縱火，分別被判刑4月和1年，卻又在2017年11月再犯，這次的代價是9條人命！當時他自認遭友人在臉書以「藍牙播放聲音」嘲諷他，竟於同年月22日凌晨在新北市中和區租屋處引燃汽油縱火，導致好心收留他的胡男，以及8名素不相識的房客逃生無路而葬身火窟。

李國輝在新北市中和區租屋處縱火，導致9人命喪火窟。（圖／消防局提供）

法院審理期間，台大醫院鑑定確認李國輝縱火時有辨識能力，李國輝也坦承「知道縱火不對」、「怎麼判我都接受」，但辯稱是為了阻止怪聲音才縱火。法院3度認定李男罪無可逭、判處死刑，不料上訴後，去年12月23日遭最高法院撤銷發回，理由是下級審法院沒有詳查李男精神狀況，已牴觸兩公約，要求下級審重查。

被害人數次多的是縱火燒死6人的湯景華。現年54歲的湯景華，2014年4月7日晚間到新北市三重區的餐廳吃飯，與江姓老闆和翁姓男子發生衝突，事後湯景華控告江姓老闆和翁男傷害，但2人獲法院判決無罪，引發湯男不滿，利用偵審期間閱卷記下翁男地址，2016年3月23日凌晨2點多到翁男家縱火，燒死翁男的6名親人，翁男當時正在軍中服役，幸運逃離鬼門關，可是無辜的家人已遭翁男滅族式殺害。

法院歷審將湯景華4度判死，最高法院卻引用兩公約、改判無期徒刑定讞，引發社會譁然，最高檢察署認為本案法律爭議頗多，聲請非常上訴力求翻案，不料去年12月16日遭最高法院駁回，最高法院就是不判死！

第3案是41歲的陳福祥開槍射死2人，陳福祥對外宣稱有10公斤的毒品K他命想賣，2015年1月13日上午11時許，在北市峨眉停車場和藥頭指派交易的蔡宗育、蔡鎧陽碰面，陳福祥先叫蔡鎧陽去買飲料，將他支開，趁空檔近距離連開6槍射殺蔡宗育，再開3槍爆頭殺害正好買東西回來的蔡鎧陽，然後找藥頭謊稱完成交易，取走440萬元貨款，逃亡14天被捕。

法院歷審痛批陳福祥以行刑式槍決連殺2人，3度判死，但最高法院一再撤銷發回更審，氣得蔡鎧陽的母親開庭時痛罵：「不要以為今天的法律是廢死」、並怒指陳福祥「你怎麼不去死啊！」不過最高法院去年12月1日以本案還有很多疑點為由，再度撤銷死刑判決，發回高等法院更審。不少法界人士認為，縱火燒死15人的李國輝和湯景華都免死了，陳福祥槍下2條冤魂，最高法院可能還看不在眼裡吧！

陳福祥在台北市峨嵋停車場行刑式槍殺2人，遭被害人母親痛批「你怎麼不去死！」（圖／中央社提供）

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