最高法院從前年4月1日起，就以兩公約規定罪大惡極才能處死為藉口，拒判死刑，引發被害人家屬不滿，社會上也醞釀不滿情緒，與審判系統本是同根生的法務部不遑多讓，從前年4月2日起就未執行死刑。長期擔任重大刑案被害人家屬律師的謝智潔，痛批法務部無視法律未廢死，竟技術性延宕執行死刑，「與獨裁國家有何差別！」

擔任湯景華殺人案被害人家屬律師的謝智潔指出，法律並未賦予法務部長拒簽死刑執行令的權力，就像總統也不能拒絕公布立法院三讀通過的法律一樣，因此最高法院判處死刑定讞，法務部就該執行，行政權沒有選擇的餘地。

司法界和法學界也對最高法院、法務部「兄弟倆」處理死刑態度議論紛紛，認為院檢已朝實質廢除死刑邁進，怒指去年沒有任何一個死刑定讞判決，也沒執行任何死刑，堪稱「廢死元年」。

廢死聯盟等團體經常到司法機關抗議執行死刑，已對政府的死刑政策造成一定影響。（圖／報系資料照）

不少朝野立委面對全盤掌控行政、立法、司法優勢的民進黨政府行徑，顯得相當無奈，只好建議法務部採取「無期徒刑不得假釋」或「終身監禁不得假釋」等修法方向。不過法務部總是以逐步廢除死刑是從國民黨執政時代就開始的政策等理由推託，拒絕正面答覆。

國民黨立委吳怡玎曾在質詢時指出，若法官現在不太願意判死刑，法務部也不執行死刑，應在《刑法》增加「無期徒刑不得假釋」刑責，讓法官有另一種選擇。民進黨立委鄭運鵬也指台灣絕大多數民意反對廢死，他建議可採折衷方案，《刑法》增加「終身監禁」條文，不過法務部長蔡清祥則回應，這樣會使監所教化產生很大的問題，因此要多方考慮。

諷刺的是，蔡清祥雖說無期徒刑不得假釋會影響監所囚情和教化，卻無視全台監所還有38個死刑定讞犯排隊等候執行，不少死刑定讞犯求生不得、求死不能，讓監所人員每天戰戰兢兢、擔心他們想不開。以61歲死刑犯鄭武松為例，至今關押監所已19年，多次投書法務部和媒體，一心求死卻不可得，他痛批司法人員比殺人犯還殘忍。鄭武松是在2002年11月間殺害前妻和陳姓男子獲判死刑定讞。

法務部長蔡清祥認為逐步廢除死刑是一貫政策，但對監所38名待決死刑犯仍無解決之道。（圖／本刊資料照）

鄭武松曾表示，自己「早已什麼都沒有了，緊彈彈，卡歸氣（台語，快打幾槍，一了百了）。」還形容自己「每天像被人拿刀凌遲，生不如死」、「對我呼求不理睬的司法人員，比殺人犯還殘忍」等語。

近年來死刑定讞犯裡少數求死成功的是李宏基，李男長年家暴遭判刑11個月定讞，不滿妻子陳芯驊打贏離婚官司，出獄後，在2014年4月間持刀刺死前妻陳女，又讓女兒服食安眠藥致死，獲判死刑定讞，李宏基一心求死，不願接受廢死聯盟協助，法務部終於在2018年8月31日執行死刑。

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