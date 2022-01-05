韓國聯合參謀本部今（5）日表示，北韓向東部海域發射不明飛行器，日本海上保安廳表示，北韓疑似發射彈道飛彈。
綜合韓聯社、路透社報導，韓國聯合參謀本部今日表示，北韓向東海發射不明飛行器，不過並未透露更多細節。
日本共同社引述海上保安廳指出，北韓疑似發射彈道飛彈。
這是2022開年以來北韓第一次展示武力，俄羅斯衛星通訊社報導，北韓上一次試射飛彈是在2021年10月，當時北韓試射的潛射彈道飛彈。
北韓近年經常向日本海試射彈道飛彈，不過平壤稱9月底還試射高超音速飛彈。
（持續更新）
韓國聯合參謀本部今（5）日表示，北韓向東部海域發射不明飛行器，日本海上保安廳表示，北韓疑似發射彈道飛彈。
綜合韓聯社、路透社報導，韓國聯合參謀本部今日表示，北韓向東海發射不明飛行器，不過並未透露更多細節。
日本共同社引述海上保安廳指出，北韓疑似發射彈道飛彈。
這是2022開年以來北韓第一次展示武力，俄羅斯衛星通訊社報導，北韓上一次試射飛彈是在2021年10月，當時北韓試射的潛射彈道飛彈。
北韓近年經常向日本海試射彈道飛彈，不過平壤稱9月底還試射高超音速飛彈。
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