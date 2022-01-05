鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室於今天（5日）發布關於開展全市全員新冠病毒肺炎核酸檢測的通告。

通告稱，鑒於目前國內外疫情防控形勢的複雜性嚴峻性，為徹底排查潛在人群感染者，經鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部研究，決定在鄭州市域開展全員核酸檢測，現將有關事宜通告如下：

本次採樣分時段、分區域錯峰進行，各開發區、區縣（市）在全市發佈的統一時間內，進一步細化時間安排，並即時告知轄區群眾，可結合實際情況適當延長時間，具體採樣時間以各村（社區）通知為準。

1月5日10：00-20：00：航空港區、鄭東新區、經開區、高新區，金水區、二七區、中原區、管城回族區、惠濟區。

1月6日9：00-20：00：上街區，鞏義市、新密市、滎陽市、登封市、新鄭市、中牟縣。

檢測對象為鄭州市域內所有居民（包括本地常住人口、暫住人口、臨時流動人口、外籍人口等）。

鄭州市新冠肺炎疫情防控指揮部辦公室通知，實行分類管理的封控區、管控區、防範區區域內已在1月4日參加核酸檢測的人群不再參加本次全員核酸檢測。

對不參加本次全員核酸檢測的居民，健康碼一律標記為黃碼，同時按照《中華人民共和國傳染病防治法》等相關規定，本人將承擔相應法律責任。

接種新冠病毒疫苗不超過48小時的人員，向居住地所在社區報備後，不參加本次全員核酸檢測。

因外出等原因不在鄭州市域的，可在通告發布後，自行進行核酸檢測，提供48小時內核酸檢測陰性證明，向居住地所在社區報告。