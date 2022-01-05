桃園機場爆發群聚感染，截至4日已有4人確診，其中一人更確定染上變異株Omicron。醫師潘建志指出，Omicron已寫下「最快擴張速度」、「最多胺基酸變異數」兩大記錄，其主要症狀類似感冒，也因輕症容易被忽略，傳播更快！

在非洲南部發現Omicron變種至今，不到兩個月時間，這個「絕世魔王」已創下兩項記錄，潘建志指出，Omicron擴張超快，已佔領全球30%地盤，狂虐Delta；它擁有最多胺基酸變異數，有分支竟多達78個點位，演變之快「等於坐時光機從一年後來」。

由於Omicron的主要症狀和感冒差不多，症狀較輕微也容易被人忽略，造成傳播更快。

潘建志認為，本月底就要過年了，由於「春節7+7專案」的實施，預估返台入境人數將在16日前達到高峰，接下來2星期情勢嚴峻。「好消息是全國疫苗第一劑普及率達80%，第二劑也有70%，希望這次能平安度過」。