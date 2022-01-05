今天是24節氣的「小寒」，代表進入一年中最寒冷的日子，氣象專家吳德榮表示，今天晚間起變天，全台轉雨，雨勢將持續到周五，同時明天至周日東北季風增強，北台灣涼冷，高溫從23度降到17度，降溫6度，中南部也轉涼，接著下波強冷空氣下周二（11日）南下，下周二晚至下周三晨是最冷時刻，約13至14度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今天東北季風減弱，氣溫回升，白天舒適微熱，晚上開始降溫轉雨，全台皆有局部雨的機率。各地氣溫北部15至25度，中部13至28度，南部15至28度，東部15至27度。

吳德榮指出，明日、周五（6、7日）東北季風增強及中層雲系移入，北部、東半部有局部雨；中南部也有局部短暫雨，北台灣涼冷，約16到18度，中南部也因為雲多轉涼，約16至21度，各地早晚微冷。周六、周日（8、9日）中層雲遠離，但仍受東北季風影響，西半部多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨。下周一（10日）東北季風減弱，氣溫回升。

吳德榮表示，最新各國模式模擬，下周二至下周四（11至13日）有強冷空氣南下，下周二晚、下周三晨氣溫將降至最低，北部約13至14度，目前模擬的強度仍有分岐，但皆未達「寒流」10度以下，或破低溫記錄的程度。一周之後的模擬仍有不確定性」，應繼續觀察。