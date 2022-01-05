無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日舉行投票，3日在廣播節目中被問到，若罷免案沒過是否可能加入民進黨，林昶佐表示目前不會。對此，台北市議員王鴻薇要林昶佐「別裝了」，更直言「再這樣裝下去根本就是得便宜還賣乖！」

王鴻薇昨（4）日在臉書表示，林昶佐上節目，被問到若罷免案沒過是否就加入民進黨，竟說目前沒有改變的理由；至於林昶佐到底綠不綠？王鴻薇說，明眼人都看得出來，所以奉勸林委員「就別裝了吧！」

林昶佐的罷免案，王鴻薇認為，是得到民進黨前所未有的支持，蔡英文總統和賴清德副總統都要替他的選前之夜站台，這是剛結束的陳柏惟罷免案，還有黃捷、王浩宇都未曾有過的待遇。

王鴻薇續指，林昶佐口口聲聲說立院需要跨黨派合作、自己常常和民進黨意見相左，但事實是當初萬華被綠營指是破口時，他沒有站出來為萬華人講話；而陳時中到環南市場視察時，他站在旁邊像個小跟班，還想著嗆柯文哲，結果自己反被洗臉。

王鴻薇批，林昶佐身為無黨籍立委，不監督執政黨，自甘淪為執政黨的小弟，「昶佐你就是民進黨，再這樣裝下去根本就是得便宜還賣乖」。