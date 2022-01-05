金管會為便利股東行使表決權，以落實股東行動主義、持續提升公司治理，宣布依公司法授權規定擴大應採行電子投票適用範圍，自2023年起，295家興櫃公司召開股東會，須比照上市櫃公司規定提供電子投票，使投資人行使表決權更便利。

證期局副局長郭佳君表示，截至2021年11月底共有1747家上市櫃公司及295家興櫃公司。其中，上市櫃公司自2018年起召開股東會即需提供電子投票，興櫃公司則未強制規定，近3年已分別有51家、53家、55家自行提供，仍有約8成未提供電子投票。

對此，金管會根據公司法第177條之1第1項授權，將召開股東會應將電子投票列為表決權行使管道規定，自上市櫃公司擴大至興櫃公司、並自2023年起實施。郭佳君表示，去年10月中已對外進行法規預告，預告期間外界對此並無意見。

為落實電子投票制度、強化股東權益保護，郭佳君表示，未依規定採行電子投票的公司除將在公開資訊觀測站的公司治理專區揭露外，並將列為增資退件條款、意即可能遭金管會退件。同時，若涉及違反公司法189條規定，股東亦可據此訴請法院要求撤銷決議。