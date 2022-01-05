金管會公布國銀最新獲利狀況，2021年前11月稅前淨利年增8.1％至3194.9億元，已超越2020年全年、續創同期次高。不過，因廠商年底貨款收入增加及壽險資金停泊，放款增幅仍追不上存款增幅，造成國銀存放比連5月下滑、續降至69.62％新低。

金管會統計，國銀截至去年11月底放款總餘額33.52兆元，雖月增達2070億元，但存款總餘額達48.15兆元、月增達5054億元，使存放款落差持續擴大、再創14.6兆元新高，存放比連5月下滑，自69.93％續降至69.62％、再創新低紀錄。

銀行局副局長童政彰表示，去年11月單月存款大增5054億元、創下全年單月新高，主因年底廠商貸款收入增加及壽險業資金轉存所致。其中，以玉山銀存款增加815億元、土銀存款增加663億元、華銀存款增加556億元，前三強合計便增加達2034億元。

不過，對於存放比續探新低，童政彰認為還不構成游資過剩的「爛頭寸」問題，僅能代表資金相當充裕，主因銀行首重維持適足流動性，觀察近2年整體國銀帳上現金及約當現金，均維持約1.2兆元水位，並未跟隨存款同步大增，顯示銀行仍能有效去化餘裕資金。

國銀截至去年11月底逾放金額622億元，月減6億元，逾放比0.19％，與上月持平、年減0.04個百分點，維持歷史新低，使備抵呆帳覆蓋率729.44％，月增10.99個百分點、年增達140.42個百分點，續創歷史新高，整體備呆提列情況維持穩健。