金管會公布保險業匯兌損益最新統計，受惠避險操作控制得宜，壽險業2021年前11月淨匯損1972億元，為近4年同期首見低於2000億元水準。配合投資操作得宜，使壽險業去年前11月稅前獲利達3865億元、年增達85.7％，續創新高紀錄。

同時，台股加權指數去年11月強彈2.59％，若按壽險業持有台股部位估算，市值應增加約519億元、達2兆563億元。不過，實際上壽險業持有台股部位市值大增718億元、達2兆762億元，推估壽險業11月持續加碼台股部位約200億元。

金管會統計，新台幣匯率去年前11月升值2.45％，使壽險業出現2702億元匯損，在避險工具收益1749億元、扣除換匯成本1102億元後，繳出647億元避險收益，加計收回外匯準備金83億元回沖，合計淨匯損1972億元，為近4年同期首見低於2000億元。

其中，新台幣匯率去年11月微升0.04％，壽險業出現176億元匯損，雖然在避險工具收益61億元、扣除換匯成本62億元後，出現1億元的避險損失，但在收回外匯準備金33億元回沖後，合計淨匯損為144億元。

在避險成本下降、並把握市況積極實現投資利得挹注下，壽險業前11月稅前獲利達3865億元、年增達85.7％，持續改寫歷史新高。產險業前11月稅前獲利223億元、亦年增達40.3％，亦創同期新高。合計保險業前11月稅前獲利4088億元、年增達82.5％。

在逢低加碼配合台股強彈下，壽險業截至去年11月底淨值2.65兆元，月增1.48％、年增7.6％，產險業淨值1585億元，月增1.41％、年增達11％。合計保險業淨值2.81兆元，較10月底2.77兆元增加1.48％、較前年同期2.6兆元增加7.8％。