30歲越南新住民阮秋姮，2018年擔任國慶典禮主持人，擁有甜美笑容的她引發討論度，更被網友封為「越南周子瑜」，如今與老公John一同經營Youtube頻道「Hang TV-越南夯台灣」，不過一部她泡湯的影片，雖然9天內就衝破百萬點閱，卻引來不少網友留言狂酸，對此，老公則是霸氣回嗆酸民。

阮秋姮與老公John日前到苗栗泰安玩，她不僅拍攝影片開箱飯店，泡湯時更不吝嗇展露姣好的火辣身材，一對傲人車頭燈更是搶盡目光，完全看不出來是孩子的媽，也讓該影片觀看次數短短9天就達到104萬，不過卻引來酸民嘲諷：「非常難理解為何他先生會如此把自己太太的身體暴露在別人前，希望不是為求點擊數吧」。

阮秋姮在影片露出火辣身材引起酸民嘲諷。（Hang TV - 越南夯台灣

對此，阮秋姮的老公John坦言這部是至今流量爬升最快的影片，也讓許多人對夫妻倆產生質疑，他強調自己是影片從業人員，對於影像尺度拿捏有自己的想法，但保證不會出現擺弄姿勢意圖勾人性慾的內容，至於身材好本來就是太太優點之一，何況太太對身體有全然自主權，無權指使他怎麼做，頂多有時感到場合不適宜會給點建議，但拍攝地點是在溫泉會館、泳池畔，可以說是合情合理。

他強調太太穿著比基尼流露出性感身型，獲得網友稱讚過程中，獲多獲少從中得到自信，此外，影片是夫妻倆的共同創作，在發布前會彼此審核確認，就邏輯而言不是自己去暴露太太，而是協助她展現自己，若能有新的網友因此認識他們，進而認識越南真實樣貌、對於在台灣的越南人多些理解與認同，也是很好的事情。