台灣東部外海3日發生芮氏規模6.0地震，全台有感！中央氣象局認為，今年地震頻繁程度不輸去年，民眾務必提高警覺。已有學者提出「東部海域恐出現芮氏規模8.0強震」，此論點甚至被日本專家認同，若震央更淺，勢必造成影響。

3日這起地震發生在傍晚近6點，正值下班通勤尖峰，許多人都感受到明顯搖晃，高樓體驗更是恐怖。震央雖在外海，但深度僅19公里，淺層地震威力強大，全台有感。氣象局認為，開年第3天就有規模達6的地震，預估今年將延續去年地震較活躍現象。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤表示，「海溝型地震」為百年周期，若以上一次發生於1920年來看，剛好進入周期；東部海岸近幾年呈現下沉，更是「海溝型地震」發生前的地形現象，民眾務必要留意強震發生。

根據《ETtoday》報導，台灣大學地質系教授陳文山說，3日地震的震央南邊，有一個南北寬約40公里、東西長約100公里的地震空白區，是超大地震潛勢區。過去30年來，東部地震有好幾萬個，這塊區域內只有幾十個，「相當不尋常」，未來很可能出現規模7.5至8.0的大地震，「連日本都這麼認為」，千萬要提高警覺。