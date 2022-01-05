由於西式年菜的銷售量逐年上升，台北晶華酒店今年特別增加了西式以及日式年菜套餐的品項，擴大服務吃膩了傳統中式年菜、或是想在中式年菜中穿插些異國口味、以及廣大在台灣過年的老外朋友們，豐富的菜色內容包括戰斧海陸分享餐、肋眼海陸分享餐、以及精選各式生猛海鮮與肉品的三燔日式海陸鍋物宴，套餐4280元起，即日起在「晶華美食到你家」美食外帶外送平台接受預訂。

西式大餐少不了主角牛排，晶華酒店推出的西式團圓餐是以戰斧及肋眼牛排應景，戰斧海陸分享餐選用被譽為「牛排之王」的戰斧牛排為主角，戰斧指的是牛的第七到第十三根肋骨之間的部位，此處匯集了油花豐腴的沙朗、鮮嫩多汁的老饕蓋肉以及Q彈柔韌的骨邊肉，一次可以品嚐到三種不同肉品的口感，尤其是烤得焦香四溢的骨邊肉，其筋膜與肉交織出的香氣、以及入口後的嚼勁，是牛排愛好者不可錯過的夢幻逸品，套餐除包含約35oz重的戰斧牛排外，還包括整隻同樣是經過爐烤的波士頓龍蝦、檸檬油醋鮮綠沙拉、海鮮巧達湯、主廚特製的波特酒醬及手工芥末籽醬，另附贈松露薯泥以及網路評選全台最好吃的舒芙蕾生乳捲等六道菜式，每套5880元可供4人享用。

肋眼海陸分享餐中的牛排則是採取分段控溫控濕的方式烤製而成，高溫爐烤使包覆於肋眼外的胡椒粒與粗鹽融化，讓外皮焦香酥脆亦能鎖住內層肉質的軟嫩多汁，接下來逐步降低考爐溫度、調整濕度，使熱氣平均地流動於內層，肉質亦可均衡的舒展、吸收由上而下緩慢滲透的調味菁華，套餐除包含約16oz重的肋眼牛排外，同樣包括整隻同樣是經過爐烤的波士頓龍蝦、檸檬油醋鮮綠沙拉、海鮮巧達湯、主廚特製的波特酒醬及手工芥末籽醬，另附贈松露薯泥以及網路評選全台最好吃的舒芙蕾生乳捲等六道菜式，每套4280元可供4人享用。

由台北晶華酒店三燔本家日式鍋物料理餐廳推出的四人份日式海陸鍋物宴，準備了螯龍蝦兩隻、干貝、文蛤、鮑魚以及廣島生蠔各四顆，綜合野菜皿中則有山春菊、玉米、鴻禧菇、板豆腐、蝦漿…等，搭配美國頂級去骨牛小排、台灣梅花豬等肉品並提供橙醋醬與胡麻醬，每套7800元。