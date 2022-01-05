國民黨立委候選人顏寬恒（左）與無黨籍立委高金素梅（右）。（圖／本報系影音截圖）

無黨籍立委高金素梅4日赴台中沙鹿市場，為國民黨候選人顏寬恒掃街助陣。高金表示，當年《原住民族基本法》是在顏寬恒父親顏清標支持下，才得以三讀通過，故她懷著報恩的心來支持顏寬恒。高金更以「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」為題發文，盛讚顏清標的為人並為其名譽捍衛。此文獲約2萬人按讚，不少網友對高金的言論相當認同，強調「高學歷不等於高尚」。

高金素梅4日掃街前受訪表示，當年立法院國民黨、民進黨、親民黨、台聯黨團，都不願意將《原住民族基本法》列為重大法案，只有無黨聯盟的顏清標總召支持他們；顏清標為了《原住民族基本法》能三讀通過，在立法院28個小時，此事讓她深受感動，顏清標對原住民轉型正義的貢獻至今仍記在她心中，族人都告訴她不能忘恩負義，故她挺身支持顏寬恒，就像顏清標的名言「吃人一口，還人一斗」。

高金素梅4日也在臉書發文，引用明代詩人曹學佺的著名對聯「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」為題，指出在2022年她擔任立委的第一年，民進黨政府公告要設立5萬4千公頃的「馬告國家公園」，將嚴重衝擊檜木林生態引發部落群起反對，若非無黨聯盟9位立委在總召顏清標帶領下，列隊進場投票支持她的提案，馬告預算不可能被刪除，事過20年她仍點滴在心。

此文發出後獲得約2萬人按讚、超過500則留言與超過800次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「高學歷不等於高尚」、「學歷不等於情義」、「學歷不等於正義」、「好有感的一句話！台面上以私害公的政客，見利忘義，多是高學歷或假學歷的讀書人呀」、「千年檜木林那是台灣子子孫孫的資產，感謝委員當年的堅持與努力才能保有台灣這片土地上的天然資源」。