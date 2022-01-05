NBA場上又傳來壞消息，爵士澳洲悍將英格利斯(Joe Ingles)觸發健康安全協議，這是爵士本季首次有人觸發協議，這使得全聯盟30隊都有球員中鏢紀錄，另外暴龍日本球員渡邊雄太和米哈伊柳克(Sviatoslav Mykhailiuk)、太陽沙米特(Landry Shamet)、國王中鋒梅圖(Chimezie Metu)都在名單中。

Until today, the Jazz had been the only NBA team without a player in the league's health and safety protocols. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 4, 2022

據沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，英格利斯確定觸發健康安全協議，這是本季爵士首例，根據統計目前全聯盟30隊都有球員中鏢紀錄，疫情仍在美國肆虐當中。英格利斯本季36場有8次先發，平均上場25.2分鐘，貢獻7.6分2.9籃板3.6助攻，投籃命中率42.7%、外線37.6%、罰球77.8%。

暴龍渡邊雄太出戰14場，平均貢獻7.6分4.3籃板1.1助攻，米哈伊柳克出戰33場先發5次，平均打18.3分鐘，貢獻6.6分2.4籃板1.2助攻，太陽沙米特出戰35場先發7次，平均上場20.7分鐘，貢獻7.8分2.2籃板1.5助攻，國王梅圖出戰25場先發16次，上場23.2分鐘，貢獻9.1分6.5籃板1助攻。

而稍早據公鹿隨隊記者透露，葛雷生艾倫(Grayson Allen)、康諾頓(Pat Connaughton)也觸發協議，76人隨隊記者賈斯汀同樣宣佈里德(Paul Reed)觸發協議，這對公鹿來說損失較大，因為艾倫本季幾乎擔任先發，康諾頓場均也有11.1分和40.3%三分命中率的表現。