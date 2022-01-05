全聯福利中心商品種類多且價格優惠，過去就受到不少民眾喜愛，一名網友整理家裡時，發現一張懷舊購買證，上方印有類似全聯的商標，讓不少網友直呼好懷念，「以前真的是靠這張卡養大的」。這張購買證是「中華民國合作社聯合社」的會員卡，也就是全聯福利中心的前身。

一名女網友2日在臉書社團《爆廢公社二館》貼出一張照片，畫面中是一張看起年代久遠的購買證，除了印有類似全聯商標的圖案外，還有姓名、發證單位和大頭貼的欄位，好奇詢問沒有人也有像這樣的懷舊會員卡。

貼文曝光後引起不少網友討論，紛紛直呼好懷念，「以前叫全聯社，小時候老爸常常去」、「好懷念，小時候媽媽都會跟別人借卡帶我們去全聯」、「東西都有打折，還會有小數點，以前真的是靠這張卡養大的」。

也有過來人解釋，「還沒轉型的全聯，以前簡稱軍公教」、「這早期只對軍公教人員販賣的，不對一般民眾開放」、「全聯前身就是軍公教福利中心，公務人員或家屬一家2本還要貼使用者照片才能憑證出入」。

實際上，全聯福利中心的前身是「中華民國合作社聯合社」，也就是網友所說的軍公教福利中心，商品全是一般通路的七到八折，只有公務員身分的軍公教人員，才可以憑「軍公教購物證」進場採買，自1998年才改為民營，改為全聯福利中心。