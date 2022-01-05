來自美國的正妹克里斯蒂大學畢業後，爸爸以「台灣很安全且適合吃貨」為由，鼓勵她來台灣工作，如今她來台已經3個多月，發現台灣與美國有很多的不同，常常會拍影片與家人們分享台灣的風景與美食，結果讓爸媽竟然說，後悔在自己還沒來台灣之前，就先將她送來這邊。

來自美國佛羅里達州的正妹克里斯蒂（Kristi Martin）在《不要鬧工作室》的影片說，她去年才剛從大學畢業，主修小學教育，如今會在台灣都是因為爸媽的建議。當時大學剛畢業需要一份工作，父母聽了便讓她試看看「去海外教英文」的計畫，名單上有很多國家可選擇，但爸爸看到台灣後立刻說「這是最安全且最適合吃貨的地方」。

克里斯蒂表示，媽媽忍不住大嘆「台灣好遠！」但也告訴她，只要你可以安全是最重要的，但她真的不知道為什麼爸爸會這麼堅持讓她來台灣生活，也許是因為看過什麼影片，但因為台灣政府的幫忙，所以她才能在這個特別的時刻來到這裡。

克里斯蒂指出，來台灣生活了幾個月後，她已經可以看出台灣與家鄉的差異。舉例來說，光是在防疫上面就很不同，她第一次走進便利商店的時候，還以為自己走進醫院了，因為除了要先量體溫，還要用酒精消毒手部，再來就是一定要戴口罩這點，大家為了保護彼此而努力遵守此規定。直到這一刻她才了解爸爸說得很安全。

克里斯蒂透露，住在台灣三個月以後，才發現台灣果然名不虛傳。而且台灣的捷運非常準時又很乾淨，不像是紐約的地鐵。而她也常拍片介紹台灣的美景、好吃的街頭小吃等給親朋好友觀賞，結果她的爸媽看完影片後，竟然抱怨說「不公平」，且有點後悔自己都還沒來過台灣，就先將她送來這邊。

克里斯蒂也說，她的爸媽受到台灣吸引，本來預計在2021年的聖誕節來台灣，但邊境還是沒有開放，因此拜訪她的計畫泡湯了，而這樣的結果讓她覺得很可惜，因為她認為她的爸爸會喜歡吃牛肉麵、水餃和火鍋等美食，且爸爸也一直很想吃台灣的水果。