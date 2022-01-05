小編今天（5日）精選5件不可不知的國內外財經大事。晶圓代工龍頭台積電投資手筆越來越大，設備業者端傳出，今年台積電資本支出可能衝高至420億美元，足足比2021年的300億美元暴增四成，包括台灣、美國、日本、中國大陸通通都有擴產與新建廠房的計畫。先前宣布的3年投資1,000億美元的規劃，也可能將一舉提升至1,120億美元。

【1】台積電資本支出 大暴衝

台積電原本擬定3年投資1,000億美元的大擴產計畫，但新冠肺炎疫情加速數位轉型，設備業者透露，在上修2022年資本支出後，台積電3年總投資規模預估將同步上修至1,120億美元。台積電將於13日法人說明會中說明最新資本支出計畫。

【2】ASML德國廠失火 晶片荒恐加劇

荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾 （ASML）3日表示，自家位於德國首都柏林的一家工廠發生火災，火勢已撲滅、沒有人員傷亡，至於詳細損失與影響產能尚需時間評估。外界擔憂，此時正值全球晶片荒之際，這場火災恐拖累艾司摩爾設備出貨速度，連帶影響客戶擴大產能的能力。

【3】你手上有嗎？2021上市每股暴賺前10強曝光

包含KY股的整體上市公司2021全年總營收，初估有機會上看38兆4,700億元的歷史新高，CRIF中華徵信所4日指出，整體上市公司全年稅後淨利挑戰4兆元，個別公司全年度每股盈餘（EPS）也水漲船高，EPS前十強公司除了2021年風光的航運股，八家均為電子類股，半導體類股又占了其中四家。

【4】經濟學家預言：台灣今年升息2次 每次半碼

星展集團資深經濟學家馬鐵英4日指出，台灣央行可能在今年開始推動貨幣政策的正常化，基本上「升息的條件大致成熟」，對於可能的升息時點，估測應是第三季開始，第一次升息半碼（0.125個百分點），第四季再升息半碼。

【5】史上首見 蘋果市值 觸及3兆美元

蘋果股價在2022年再創新高峰，市值一度飆破3兆美元，成為全球首家到達此里程碑的企業，而且才花16個月市值就增加1兆美元，反映投資人押注這家iPhone廠商將持續推出熱門產品，樂觀看待開發自駕車、虛擬實境等新市場的計畫。