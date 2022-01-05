中科院傳出有重大人事弊端，據爆料指出，中科院不僅標案涉有利益衝突，且員工親屬關係複雜，有人恐利用權勢挾帶自己人占肥缺；另也爆出軍方退休人員轉為中科院肥貓，一邊領退休俸、一邊任職於中科院領高薪，每月可領逾10萬元。

有讀者向《鏡週刊》爆料，指中科院有人事弊端，首先是2014年至今中科院36家得標廠商的董監事人員，竟與35名現職員工有親屬關係，其中更有3人擔任主管、審核及採購等職務。第二是中科院員工親屬關係複雜，不免懷疑有人利用權勢挾帶自己人占肥缺，中科院恐成「近親繁殖」機關。第三則是欠缺離職員工旋轉門機制，針對經理人或董事身分人員，依法有競業禁止規定，而公務人員也有旋轉門條款，甚至一般民間企業也有類似規定，防止員工離職後一定時間內至相關行業任職，並利用職務之便造成不公平競爭行為，導致原雇主利益受損。

更有資深員工看不下去寫信給兼任中科院董事長的國防部長邱國正檢舉，該週刊也取得該信件，發現信中點出用人、工程、軍火商及宿舍等4大問題，更直言中科院轉型行政法人後，許多高階主管的親友都到院內任職，包括某前院長的女兒、副院長的兒子、特助姪女等。爆料也提到，資安中心高層與醫務所主管有親屬關係，其兒子在化學所及督品處任職卻非非理工專業背景，媳婦則擔任某高層祕書，甚至有員工大搞婚外情，裙帶關係的情況相當離譜。

此外，週刊報導也指出，軍方退休人員轉任肥貓的問題也相當嚴重。立委王定宇也曾指出，因退役軍人轉任公職月薪超過32160元，月退和18%優存都要停止，因此中科院以3.2萬月薪聘任相關人員，比規定少160元，就不用停止月退和優存。更有人變成專任董事、諮詢委員及諮詢顧問薪酬，領薪16至18萬元不等。

對於相關爆料，中科院公關室向該週刊表示，人員招考或遴聘過程均依規定辦理，強調絕無循私，也說明過去雖有文科同仁任職，但後來念理工科研究所深造，並獲聘為技術師。