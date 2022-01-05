台灣證券交易所有價證券上市審議委員會通過鼎基申請股票上市案，該公司申請上市資本額6.15億元，主要業務為熱塑性聚氨基甲酸酯(TPU)薄膜、TPU油封件、TPU管帶之製造與銷售，輔導上市承銷商為第一金證券。

財務數字部分，2018～2020年稅前淨利1.01億元、0.52億元及0.76億元，每股盈餘1.32元、0.69元及1.02元；2021年前三季稅前淨利2.94億元，每股稅後盈餘3.77元。

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