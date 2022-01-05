《證交所》鼎基通過上市審議會審議 08:352022/01/05 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣證券交易所有價證券上市審議委員會通過鼎基申請股票上市案，該公司申請上市資本額6.15億元，主要業務為熱塑性聚氨基甲酸酯(TPU)薄膜、TPU油封件、TPU管帶之製造與銷售，輔導上市承銷商為第一金證券。 財務數字部分，2018～2020年稅前淨利1.01億元、0.52億元及0.76億元，每股盈餘1.32元、0.69元及1.02元；2021年前三季稅前淨利2.94億元，每股稅後盈餘3.77元。 《傳產》2021拉尾盤 6都上季買賣移轉飆11年同期高 《電腦設備》宏碁筆電新春搶市 落實永續承諾 #數字 #鼎基 #TPU #稅前淨利 #證交所 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 元富證券X證交所 為智慧產業引資 04:102022/01/05 證券．權證 證交所公布機構投資人盡職治理較佳名單 14家 資訊揭露優異 04:102022/01/03 投資理財 《半導體》群聯CES大秀電競搶搭元宇宙 訂單看到2024 09:432022/01/04 財經 工商社論》政府統計應進行一場季節調整革命 04:102022/01/02 財經要聞 《國際社會》防缺工 法國縮減隔離期天數 11:422022/01/03 財經 鼎基股票上市案 證交所審議通過 18:092022/01/04 財經 陸數位人民幣試點版App 上架安卓蘋果商店 11:592022/01/04 財經 證交所與元富證攜手28家公司引資 推動台股迎向國際 12:212022/01/03 財經 《國際經濟》單日確診破3.7萬人 澳洲：堅持重啟經濟 14:322022/01/03 財經 中華郵政發行110年郵票冊 1月5日發售 21:582022/01/03 財經 《傳產》Q4辦公室空置率、空置量雙創10年新低 14:322021/12/31 財經 財經熱門新聞 台積電6奈米互打！蘇媽不忍了搶發1張照 直球對決英特爾 - 財經 台積電漲散戶卻逃了！內行嗆「賣太早」背後關鍵曝光 - 財經 手上沒台積電的人機會來了 專家洩這幾檔暴力噴出時間 - 財經 2021上市公司EPS十強 出列 - 財經要聞 - 工商時報 Google成第三大股東 樺漢組大聯盟 合攻元宇宙 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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