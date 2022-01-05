由全新H系列筆電處理器的旗艦款Intel Core i9-12900HK領軍，英特爾宣布推出第12代Intel Core系列筆電處理器，採用Intel 7製程打造，訴求有史以來最快的筆電處理器和全球最強筆電遊戲平台。

基於Intel 7製程，全新第12代H系列處理器提供的重要效能：

一、最高5GHz時脈、14核心（6個P-core和8個E-core）和20執行緒，讓第12代Intel Core i9-12900HK成為最快的筆電處理器。其性能領先英特爾前一世代和競爭對手。

二、效能優勢延伸至多款頂尖遊戲作品和內容創作工具，提供無與倫比的遊戲體驗。全新第12代Intel Core H系列為地表最強筆電遊戲平台，相較於先前筆電遊戲市場領導者：Intel Core i9-11980HK，提供最高快上28%的遊戲速度。第12代Intel Core H系列更能夠輕鬆勝任內容創作者所交付的任務。例如，使用者或許能夠發現其3D渲染速度，效能相較於前一世代最高提升達43%。

三、廣泛的記憶體支援性，支援DDR5∕LPDDR5和DDR4∕LPDDR4模組最高至4800MT/s，為H系列筆電處理器的業界首創。

四、沒有傳統Wi-Fi干擾的獨佔高速頻道，提供將近3倍快的連接性4。使用內建的Intel Wi-Fi 6E（Gig+）5提供使用者在家工作與學習的自由，並透過流暢、高畫質的串流放鬆生活。

五、Thunderbolt 4支援提供最高40Gbps的傳輸速度，讓PC享有連結多個4K螢幕和周邊裝置的連結性。

第12代Intel Core筆電處理器同樣包含全新U系列和P系列筆電處理器。最高達14核心和20執行緒並內建Intel Iris Xe整合圖形，新款P系列處理器運作於28W基礎功耗，專為效能級輕薄筆電所設計，而U系列處理器運作於9W至15W，專為最佳化外型規格的輕薄筆電所設計。這些筆電處理器為OEM在2022年推出多樣化輕薄筆電的效能需求量身打造，包含可折疊、二合一、可拆卸式和其它尖端外型規格。