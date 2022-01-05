南投縣埔里鎮臥龍洞古道的離奇命案，原先只找到范姜姓死者，昨(4日)下午在距離范姜男屍體約200公尺處的山坡處，又找到失聯的郭姓、王姓情侶檔，吊掛在旁邊樹上。為了尋找失聯的這對情侶，家住埔里的知名的捷克登山專家跑山獸羅培德與妻子也主動一起加入搜尋行列，羅培德的妻子果然在通往臥龍洞的一處叉路草叢中發現情侶遺體。

羅培德的妻子他和丈夫常去臥龍洞爬山，這次搜救擔心消防隊員人力不足，於是主動要求加入搜救行列。當時他與消防隊員共同一組，再走往臥龍洞的途中，發現路旁有一條小叉路，但幾乎已被高大植物掩蓋，但他見到地上疑似有足跡，當下心中就感覺怪怪的，而且觀察到有石頭掉落痕跡，於是撥開植物往該處找尋，就看見包包等物品，隨後一轉頭就看見這對情侶的遺體。

據了解，搜救隊昨(4日)下午1點左右，在距離范姜姓男屍體200公尺的樹林裡找到郭、王2人遺體。原本2人被視為破案關鍵，搜山未果，租屋處也找不到人，如今3人都已成冰冷屍體，這也讓檢警相當頭痛。警消目前正想方設法，要將2人遺體移到山下，待後續檢警進一步相驗，釐清案情。

據了解，3人生前有官司糾紛，去年12月28日范姜姓男子從嘉義獨自騎機車到埔里，與郭、王會合，卻命喪臥龍洞古道，郭與王2人更離奇失蹤。

直到12月31日，一對夫妻到臥龍洞古道健行，在距登山口約1公里處，赫然驚見1具男性屍體吊掛在邊坡，嚇得向警方報案。

當時警方在案發地點找到2輛機車，其中一輛為死者范姜姓男所有，另外一輛則是死者友人郭男與王女共乘，但2人都不知去向，警方從元旦假期開始搜山，但遲遲找不到人，直到昨(4日)下午才終於尋獲。

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