24年前年僅17歲的林姓少女遭毒打絞死焚屍，凶手逍遙法外多年，前年因祕密證人檢舉，偵破這起多年冷案。一審將凶手潘子鑑、陳諭詩判無期徒刑，去年二審各輕判14年6月，目前最高法院審理中。潘子鑑稱父親過世、母親的身體也不好求交保、賺錢養家。

潘說，他不會逃亡，希望法官給他一個機會，律師並稱潘的家人籌到50萬元，希望法官能讓潘回家過年，至於陳未表示意見。幫最高法院代開羈押庭的台灣高等法院法官，將評議後再作成裁定。

43歲的潘子鑑、44歲陳諭詩，及41歲吳男、38歲陳女兩對情侶曾合資在桃園經營檳榔攤，因懷疑在檳榔攤工作的林姓少女偷錢，且與吳男搞曖昧，1998年12月6日潘等4人共同毆打並拘禁林姓少女，隔天用毛巾勒斃她，將屍體焚燒棄置。22年後，檢警才因祕密檢舉破案。

檢察官痛斥潘等人推諉卸責、泯滅人性，請求法院從重量刑；71歲的死者父親也說，女兒與4人沒有深仇大恨，卻「死得很悽慘」，哭請求法官判死，否則對不起女兒。

一審桃園地方法院依殺人罪將潘男、陳女判處無期徒刑，同案陳姓女共犯，因犯案時未成年由少年法庭審理，潛逃國外的吳男正通緝中。潘及陳否認犯行，且以追訴權時效完成為由上訴，死者父親也請檢方提起上訴，求將潘、陳判處死刑。

二審台灣高等法院審理認為，追訴權時效尚未完成，且依證人證述及法務部法醫研究所鑑定結果，事證明確，潘子鑑辯稱只參與事後棄屍、焚屍行為，陳諭詩辯稱只目睹部分過程沒有殺人，都是卸責之詞，不足採信。

高院考量潘男及陳女只因細故虐殺被害人，手段凶殘、惡性重大，使林父痛失愛女，犯罪結果嚴重；但考量他們殺人時太年輕，思慮欠周，案發至今已20多年的刑罰需要性，改各判有期徒刑14年6月。最高法院審理中。