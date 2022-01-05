網路知名辣模柯柯（Chloe），以冶豔的外貌與火辣身材聞名，加上她經常在社群媒體上展現凹凸有致的身材曲線並分享時髦的穿搭風格，而使她在網路上的人氣不斷攀升。而近期已許久沒PO文的她，昨（4）日突然曬出剃光頭髮躺在病床上的照片，透露自己剛做完開顱手術，讓粉絲們相當驚訝。

柯柯4日於IG上PO文，表示自己前陣子一覺醒來突然感到視力模糊，去眼科診所檢查，報告卻一切正常，但持續點了眼藥水一段時間情況都沒有改善，她便趕緊前往馬偕醫院檢查並做了核磁共振，沒想到結果出爐後竟發現腦內長了10cm的腫瘤，醫生擔心腫瘤有壓迫到視神經，因此緊急將她轉診至台大急診安排手術。

在經過一系列檢查後，她發現自己是因為「骨纖維發育不良」所引發的腫瘤，並解釋這種腫瘤是骨頭異常增生非遺傳性疾病，就腫瘤而言相當常見且大部份為良性，很多人都是過了好幾年才會發現。

而柯柯的腫瘤所幸沒有真的壓迫到視神經，視力模糊疑似是慣性揉眼睛所造成的眼角膜嚴重受損，讓手術風險小很多，但由於腫瘤面積較大，醫生估計腫瘤可能從她國中發育時期便開始長，至今已在腦內待了10年左右，因此醫生評估開顱手術將從右邊太陽穴一路開到左邊太陽穴，並拿掉右邊一部分頭蓋骨，最後利用3D列印技術製作新的頭蓋骨裝上去。

目前手術順利，正在靜養的她也不忘在文章最後提醒大家：「千萬不要忽視身體任何警訊！一定要定期去做健康檢查」，同時感謝這段時間陪伴她的家人及好友們。網友們看到後也紛紛送上祝福，期待她早日康復。