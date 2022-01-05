林瑞陽和張庭上月底驚傳所經營的微商公司被查，因涉嫌傳銷導致26億台幣資金被凍結，如今社群網站被禁言的兩人已經一段時間未更新近況，外界也對案情進度霧裡看花。對此，昨(4日)林瑞陽前妻曾哲貞首度發文，但坦言不想落井下石，避談此事，兩人所生的長子林禹則是在爸爸出事後首發文，分享新年假期跟朋友一起快樂地度過，懶理林瑞陽風波。

林瑞陽1989年與曾哲貞結婚，兩人育有一對子女，後來兩人婚姻破局，林瑞陽12年前梅開二度迎娶張庭，兩人在大陸另組家庭，並生下一子一女，對此，曾哲貞2年前曾反擊酸民，強調：「是！她就是第三者，歡迎林先生和張小姐來告我，隨時候教」，而近日林瑞陽出事後，曾哲貞昨也首度回應網友，直言有看到大家的留言，但不想浪費社會資源。

林禹近日首發文。（圖／翻攝自linyu19901103 IG）

曾哲貞無奈說：「曾經我的（家務事）就是這樣不斷的放大至今，讓我失敗的婚姻成為我人生的汙點」，目前過好自己的生活最要緊，而她的兒子林禹近年也出道當藝人，在《戀愛是科學》以「戴歐文」一角走紅，最近也客串了《華燈初上》，上月31日，林禹透露：「2021年，是我工作以來，最開心的一年，謝謝每一個『你』認真的關注我的戲劇、喜愛歐文、喜愛歐巴馬cp、甚至和我限動貼文互動、也分享你的作品與生活、以及來二手拍和我見面的你」。

兩天前林禹再發文，分享這個新年假期都跟朋友度過，「我和好友們一起，煮火鍋、看網路直播，不知道是不是因為人多，總覺得今年比起前幾年完全不冷，而且我發現，我竟然對2021有點不捨，有人跟我一樣的嗎，明天就是2022第一個週一，大家一起加油」，忙和粉絲交流互動，不多談林瑞陽事件。而林禹先前被問到媽媽嗆張庭是第三者，當時林禹就低調承認「超為難的」，自己第一時間當然會先安撫媽媽的情緒，他出道後接工作很少跟家人討論，至於林瑞陽去年傳出身體微恙，他說爸爸目前狀況都滿好的，沒有大礙。