美股道瓊指數再創新高，台股今(5日)開盤以18598.13點開出，台積電開盤大漲13元、以669元開出，距離高點679元只差10元，大盤指數也突破18600點，來到18619點新高。

周二美股漲跌互見，道瓊工業指數上漲214.59點，漲幅0.59%，以36799.65點作收；標準普爾500指數下跌3.02點，跌幅0.06%，收在4793.54點；那斯達克指數大跌210.08點，跌幅1.33%，收在15622.72點；費城半導體指數下跌18.22點，跌幅0.45%，收在4009.00點。

台股ADR部分，台積電ADR續漲3.57%，日月光ADR也漲0.13%，僅聯電ADR下跌1.12%。

台股4日收在18526.35點的當日最高點，再創歷史新高，大漲255.84點，成交值3251億元，三大法人全數買超，合計買超276.22億元，其中，外資買超257.07億元，已連續10個交易日買超，自營商買超16.83億元，投信也買超2.32億元。