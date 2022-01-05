受金融股和工業股上漲帶動，周二道瓊指數連續第二個交易日創下收盤新高。惟受債息持續飆升影響，以科技股為主的那斯達克指數下挫逾1%。

周二收盤，道瓊工業平均指數上漲214.59點或0.59%，為36799.65點，創下盤中與收盤新高。標普500指數收跌3.02點或0.06%，為4793.54點，盤中一度創下歷史新高。受科技股下挫拖累，那斯達克綜合指數收跌210.08點或1.33%，為15622.72點。

新年一開局，美國公債殖利率便持續飆升，促使投資人撤出科技股，受特斯拉等大型成長股下跌拖累，標普500指數盤中由升轉跌，科技股雲集的那斯達克指數重挫。

輝達收跌2.76%，費城半導體指數跌0.45%。

標普500指數11大類股漲跌互見，以能源股漲3.46%，金融股漲2.6%，工業股漲2.03%，表現最佳。標普500銀行股指數亦飆漲3.50%。

雖然在Omicron新冠變種病毒肆虐下，美國單日確診數突破百萬，打破世界記錄，但世界衛生組織表示越來越多證據顯示Omicron變種病毒導致的症狀較先前的變種病毒輕微，這個最新進展為市場信心帶來提振。

雖然美國12月製造業數據顯示商品需求降溫，但供應鏈緊缺有所緩解的跡象平撫了投資人的不安情緒。

部分策略師表示，投資人預期聯準會可能在年中之前升息以抑制高漲的通膨，近期內金融股等價值型股票可望成為市場的領頭羊。美國公債殖利率連續第二個交易日上揚。

聯準會上個月宣布將於2022年結束疫情時期的購債計畫，並暗示2022年至少升息3次。這份會議紀要預計於周三公布。

Per Stirling Capital Management董事Robert Phipps表示，投資人「不會寬待估值已高的成長股」，這是防禦型股票和價值股可能跑贏的時候。

標普500價值股指數收漲0.99%，標普500成長股指數跌1.00%。

特斯拉下跌4.18%，收在1149.59美元，回吐前一日因上季交車成績亮眼而飆升逾13%的漲幅。

福特汽車勁揚11.67%，收在24.31美元，成為標普指數漲幅最大的成分股。該公司宣布其熱賣的電動皮卡F-150 Lightning年產能將提高近1倍，達到15萬輛。

蘋果跌1.27%，收在179.70點，市值回落到2.95兆。前一日蘋果盤中股價創新高，帶動市值突破3兆美元，成為全球第一家達到這個里程碑的上市公司。