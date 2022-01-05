過去兩天，台積電股價表現相當強勢，累積漲幅達6%，一掃先前疲軟狀況，讓不少持有台積電股民樂翻了，就連持有200股的網友都興奮在網路上Po出賺2千元的對帳單，引起熱烈討論。不過有內行人卻認為，該名網友賣太早了，台積電沒有衰退就應該要繼續持有，更何況5年內還有10至15%的成長。

原Po在PTT論壇以「一張不賣」為題發文，並附上對帳單佐證，透露自己在去年2月以640元價格購買200股的台積電，於昨（4日）天以653元賣出，賺了超過2000元，他更霸氣表示，「台GG擺了快一年，今天高歌離席，魚尾給你們賺。」

許多網友看到原Po的喊話，以為他是購買200張台積電，沒想到仔細一看只有200股，忍不住笑噴，更虧他賺爛了，「笑死，還以為是200張，結果是200股」、「賺爛了，恭喜賺錢」、「有賺錢很棒了，很多人都是負的」、「笑死，贏定存給過」、「有賺錢還是給推，已羨慕」、「少年股神，是你？」

不過也有網友認為，原Po其實賣太早了，強調台積電沒有衰退的疑慮就應該繼續持有，且公司也說未來成長率達10至15%，「現在才魚頭就跑，太早了」、「恭喜解套，但魚尾可能很大」、「沒有衰退疑慮就繼續持有，都說未來5年 10~15%成長了」、「剛起漲欸…都等一年了怎麼不多等一個月。」