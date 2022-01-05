【愛傳媒葉毓蘭專欄】新聞傳出，新北市新莊分局古姓偵查隊長，1月3日深夜開車到台北市訪友時遭北市警攔查，酒測值達0.6mg/L遭送辦，新北市警察局得知後迅速作出懲處，將他記大過、拔偵查隊長職務，年度考績列為丙等。改調為內勤警務正。對於新北市政府與警察局嚴懲酒駕的作法，值得肯定，我們也應給予支持。

因為警察是執法人員，在全國對酒駕殺人事件頻傳之際，身為幹部的偵查隊長心存僥倖，仍然酒後駕車，自當接受嚴厲處罰。

但是，要有效防杜酒駕，除了重懲重罰，更應注重執行酒測的正當程序，尤其是採驗與移送過程應嚴謹，避免殃及無辜。

日前，我接受一位蘭嶼雅美（達悟）族航警局聘僱的安檢員蕭小姐陳情，她就是在嚴打酒駕的風聲鶴唳之中，因為警方的烏龍移送，莫名其妙被列管為酗酒人員，每天勤前強制酒測，又因為酒測器吹嘴重複使用，居然測出有酒精超標，卻拒絕她要求重測、抽血，率爾又將她移送，並迅速作成考績丙等，不予續聘的決定。

元旦之後，蘭嶼多了一個沒有酒駕，卻因酒測被免職的達悟族女性，但是4日，我卻收到台東地檢署的針對台東縣警察局109年對蕭女士酒測超標移送公共危險罪案不起訴處分；何其諷刺的是，地檢署花了一年多始終找不到蕭女士有酒後駕駛的事證，終於做成不起訴處分，但是遲來的正義，已經換不回蕭女士公平的對待。

這件冤案是怎麼發生的呢？109年12月21日，蕭女士沒有勤務，在田裡工作後，因為氣溫驟降，喝酒取暖，後因天色昏暗下雨又有酒意不慎於行走時，遭礁石絆倒致胸部受傷，蕭女負傷走向衛生所求救時，經路經的駕駛協助送醫，被蘭嶼衛生所通報，台東縣警察局台東分局建蘭派出所因蕭女酒測超標以「不能安全駕駛」送辦，在經過一年的偵辦後，因為沒有駕車事證，台東地檢署1月4日終於做出「不起訴」處分。

109年12月底蕭女士被以酒駕移送檢方後，她也成為航空警察局在各警察機關反酒駕大競賽中唯一的酒駕員警。

雖然蕭女士在航空警察局台東分局任職的30幾年中，從無酒駕的紀錄，考績年年甲等，但她被列管為「酗酒成性人員」，需要每日進行勤前酒測。

蕭女士深知酒駕事關重大，尤其在缺乏工作機會的蘭嶼，自列管後即不敢喝酒。但在蘭嶼分駐所對她實施勤前酒測時，便宜行事，重複使用吹嘴下，就曾發生過誤測，去年8月28日，再次面對誤測時，蕭女士自知無飲酒，但是要重測或是抽血方式自證清白的訴求被主管拒絕，甚至也拒絕採認後來蕭女到台東基督教醫院抽血零檢出的結果，不只將蕭女士移送台東地檢署法辦外，同時，將她記大過並調往台北分局安檢隊，最後並在考績會中作成丙等考績與不予續聘的決定。在111年元月一日起，蕭小姐丟了工作。

蕭女士向我陳情後，我才赫然發現警政署頒布的「取締酒後駕車作業程序」中明文禁止重複使用舊吹嘴，以杜絕可能的執法爭議，居然不適用於員警的例行勤前酒測，連錄音影採證與權利告知均無落實，冤案恐怕就因此而產生。

我向警政署調閱至今全國各警察機關酗酒習性及酒駕紀錄人員統計，發現警政署在全國各警政機關合計列管共195人，而105年至今以公共危險罪移送了18人，以道路交通管理處罰條例舉發了8人，對於這些人的舉發與移送是否合乎程序正義，採驗過程是否合於警政署頒布的「取締酒後駕車作業程序」，我也會加強監督，我支持違法者重懲，但不應為了重懲而遺忘程序正義，濫殺無辜。

因為109年的烏龍案件，引發的連續錯失，蕭女士受到不公平且不合理的粗暴處置，感謝 鄭天財 Sra．Kacaw委員、孔文吉 委員、高金素梅（吉娃斯．阿麗）委員，對於航警局的不正當程序與不當解聘蕭女士發聲，但是蕭女士還是在今年元月一日起被剝奪工作權；我支持警政署對於酒駕嚴懲，但是過程中必須謹守程序正義，以免錯殺無辜。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。