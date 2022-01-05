桃市府擴大忠貞市場周邊23里大清消攤商怨休市要有補償。(呂筱蟬攝)

機場群聚事件本土病例加4例，其中案17230曾在桃園市忠貞市場擺攤，桃園市政府5日再針對忠貞市場及周邊中壢、平鎮、八德區擴大23里消毒，市長鄭文燦強調，採取即時疫調、擴大匡列及擴大消毒等方式，要建立起最快速、最有效的防疫防火牆。

市長鄭文燦5日前往忠貞市場視察消毒作為，也特別感謝國軍33化兵群及環境稽查大隊近日協助消毒防疫。他說，機場的群聚感染桃園市政府採即時疫調、擴大匡列、擴大採檢以及擴大消毒方式，希望建立起防火牆，忠貞市場已經完成2輪消毒，5日還要針對忠貞市場及周遭23里擴大消毒，就是要確保社區安全。昨天針對防疫車隊以及機場清潔人員分別是600和800多人都已完成採檢，指揮中心也在機場設置前進指揮所，為了確保社區足跡不擴散，也設置3處社區採檢站，昨天也有200多位民眾完成採檢，希望這次機場群聚感染事件可以建立起最快、最有效的防火牆，希望民眾多配合，忠貞市場休市3天請民眾務必戴好口罩。

桃市府擴大忠貞市場周邊23里大清消攤商怨休市要有補償。(呂筱蟬攝)

忠貞市場平日攤商約有400攤，假日更高達5、600攤，休市3天沒有收入，有豬肉及水果攤商昨天得知要休市，也趕緊打電話向上游供應商退訂，也紛紛抱怨攤商多半承租私有地做生意，平日租金至少3000元，假日一天更高達5、6000元，休市租金照樣得付，希望政府能有補償措施。

對此鄭文燦表示，防疫必要措施還是要來研究，休市在全國各縣市及上一輪防疫設計就有休市政策，也是為了要確保攤商安全，這段時間因為有不特定採買民眾，這是保護民眾也保護攤商的必要措施。