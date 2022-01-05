自來水公司第七區管理處表示，大崗山給水廠為配合公路局道路拓寬辦理「頂潭路1200mm管線改遷工程」，高雄市彌陀區全區、梓官區全區及岡山區，將於明（6）日晚間10時至7日晚間9時停水，共計停水23小時，總計9800戶受影響，提醒民眾記得提早儲水。

台水公司第七區管理處指出，為配合公路局台19甲線路基路面拓寬工程，須配合辦理頂潭路1200mm管線改遷工程，於6日晚間10時至7日晚間9時，執行停水作業。

台水公司第七區管理處說，此次工程總計9800戶受影響，停水範圍為彌陀區全區、梓官區全區及岡山區信義里、白米里、協和里、後協里、仁壽里、福興里、壽峰里、前鋒里、石潭里。

台水公司七區處提醒，須於停水前6小時完成儲水，以免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用，停水期間也應關閉抽水機電源，避免馬達空轉過久，產生高溫致馬達損壞或造成火災。