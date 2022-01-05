NVIDIA宣布推出超過160款採用GeForce技術的電競與Studio筆記型電腦設計，以及採用GeForce RTX GPU及技術的全新桌上型和筆記型電腦，為遊戲玩家與創作者使用的終極平台帶來次世代的發展方向。

NVIDIA亦宣布嶄新的RTX加速內容，以及GeForce NOW雲端遊戲與NVIDIA Studio商業生態系的擴大。最受矚目的是專為創作者推出的NVIDIA Omniverse。此次CES展宣布的NVIDIA Omniverse三大項新功能包括Nucleus Cloud，Omniverse Machinima以及Omniverse Audio2Face，其中Nucleus Cloud可提供一鍵協作的共享模式，透過雲端平台，藝術家在3D內容進行的變動可即時在客戶端看到，如同當前的雲端文件共享一樣，只是從文字與圖片轉換成3D內容。

NVIDIA Omniverse現在開放免費提供給數百萬名使用GeForce RTX和NVIDIA RTX GPU的個人創作者，將進一步擴大NVIDIA Studio的商業生態系。Omniverse平台上的全新功能Omniverse Nucleus Cloud讓使用者只需透過簡單的「一鍵協作(one-click-to-collaborate)」，便能分享大型Omniverse 3D場景。藝術家們無論身處於房間兩端或橫跨世界兩端，皆可在無需傳輸大量資料集的狀況下進行即時協作。

NVIDIA亦為Omniverse Machinima推出全新的平台開發，讓使用者可以透過該款Omniverse應用程式進行即時協作，並在虛擬世界的環境中為角色製作動畫及操控角色，同時該平台加入免費的遊戲角色、物件與環境。此外，Omniverse Audio2Face可直接使用音訊來源快速且輕鬆地產生豐富生動的臉部動畫，其進行更新後將支援blendshape並且能直接匯出至Epic的MetaHuman。

NVIDIA消費級產品部門資深副總裁Jeff Fisher表示：「GeForce RTX正在改革遊戲產業並開拓廣闊的數位世界。今天宣布的最新消息將進一步確立GeForce作為遊戲玩家與創作者終極平台的地位，而GeForce NOW將持續擴大，成為我們觸及數十億名遊戲玩家的平台。」