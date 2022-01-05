超過36層樓高的西日本名瀑「神庭瀑布」 還有野生獼猴陪你賞雪 09:152022/01/05 中時新聞網 旅奇傳媒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 岡山縣山林間的雪白仙境「神庭瀑布」。 圖：日本旅行情報局／提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】名列日本百選瀑布之一的「神庭瀑布」，坐落於岡山縣真庭市，瀑布高110公尺、寬20公尺，是西日本屈指可數的名瀑。從停車場走至瀑布下方，只需5分鐘路程就能輕鬆抵達。這裡有近200隻野生獼猴棲息在附近，運氣好的話還能巧遇猴群，和牠們一同賞雪、感受水流從峭壁上傾洩而下的震撼感。 ◎岡山 神庭瀑布自然公園 交通：JR中國勝山站搭乘計程車前往（車程約15分鐘） （本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供） 日本旅行情報局 嘉義縣竹崎觀音瀑布試營運 增半日遊遊程供選擇 #瀑布 #神庭 #西日本 #名瀑 #獼猴 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林鳳營快樂播種計畫 張泰山授課 04:102022/01/04 財經焦點 2021全球生活品質排名！台灣這項世界第一 網狂喊：終於贏韓國 05:152022/01/04 財經 彰化測速排行亞季軍換人當 前20名固定桿為縣庫進帳2億多元 22:402022/01/04 社會 Theranos創辦人被判詐欺 重刑臨頭 04:102022/01/05 全球財經 尪開支票「減肥送1克拉鑽石」 人妻2年狂鏟這數字網友全跪了 15:012022/01/04 社會 111年公費留學考試10／8筆試 預定錄取名額3月底公告 13:572022/01/04 生活 散布老公與人外遇訊息 法官認內容沒有貶損名譽判無罪確定 09:132022/01/04 社會 台電5月再招考857名技術員 爬電杆修線路3成最多 11:532022/01/04 財經 桃機將設前進指揮所 擴大採檢878名清潔員 17:312022/01/04 生活 《彈射世界》聯名活動第二彈《佐賀偶像是傳奇》1／4開跑 15:132022/01/04 科技 最美海岸線 阿塱壹古道平日開放 名額搶翻 04:102022/01/05 生活新聞 張惠妹開唱實名制規則大轉彎「寫錯名字也能進場」經紀人道歉挨轟 12:482022/01/04 娛樂 生活熱門新聞 入冬最強冷空氣來襲！這2天最冷 北台恐現個位數低溫 - 生活 2理由鼓勵女兒來台工作 美國老爸3個月就後悔了 - 生活 日本認證台灣恐爆規模8強震 專家憂「相當不尋常」 - 生活 桃機群聚再擴大 今增第5人確診！清潔員同事 - 生活 每10人就有1人穿 「衝鋒衣」到底在紅什麼 內行人曝關鍵 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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