礁溪店家上網爆料，懷疑遇上騙吃騙喝情況。（翻攝爆料公社）

有礁溪經營餐飲業的店家上網爆料，一群約11個20幾歲的年輕人上門，表示在執行任務，要求吃飯、但身上沒帶錢，理由是要「做公益」。該店家懷疑是騙人的沒有答應，並上網提醒其他店家注意。有網友看完立即聯想到，之前內湖大賣場也發生過藉口做公益討90元停車費事件，直言「可能是詐騙集團訓練班吧，從騙吃騙喝開始練習」。

「我想請問有沒有礁溪的店家遇到」，有網友在爆料公社APP分享礁溪餐飲業者貼文，表示2日中午有一群大概11個20幾歲的年輕人，在店門口向店家表示，他們在執行一個任務，找一間店家，可以讓他們吃飯，吃飽了他們要去做公益。但是這個任務就是他們身上都不可以帶錢，也就是沒有錢可以付。

爆料業者表示「我們沒答應他們就走了，但他們就走到對面的甕窯雞了，甕窯雞有答應她們用餐呢！」，業者表示不知道這是不是騙人的，提醒其他店家多注意。

有網友看完立刻聯想到之前「內湖家樂福奧迪90元停車費」事件，去年12月底有網友同樣在爆料公社發文，表示在內湖家樂福遇上5名年輕人借90元繳停車費，說他們在家樂福辦活動，目的是讓來家樂福的人感到快樂，但是不能花到自己的任何一毛錢。但該網友詢問家樂福，對方回應沒有辦類似活動也不認識這些人。

網友們紛紛回應：「騙校a，打著做公益的名號 然後騙吃騙喝！！真正的公益團體會做這種事嗎？？」、「前陣子家樂福才發生類似案件，這種的拿『噴』給他們就好了。」、「可能是詐騙集團訓練班吧！想先從騙吃騙喝開始練習.....」、「我以前是遇到一群要搭便車的，好奇有跟他們聊一下天，他們有說是他們的課程訓練，傳直銷結合什麼心靈課程的。」。