美國總統拜登今天宣布，美國政府將加倍採購輝瑞藥廠（Pfizer）新型抗病毒口服藥物Paxlovid，用以對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）引發的最嚴重效應。

拜登與白宮疫情因應小組開會時表示，新訂單將使藥物庫存量從1000萬份倍增至2000萬份。

他說：「這些藥物將大幅減少住院與病亡人數…我們的訂單原本已是全球最大一筆，如今我再加倍下訂。」

美國食品暨藥物管理局（FDA）已於去年12月22日批准輝瑞COVID-19口服藥Paxlovid的緊急使用授權。

美國政府起初斥資53億美元（約新台幣1460億元）採購1000萬份療程；這款抗病毒藥物適用於COVID-19高風險族群。

如同全球其他國家，美國感染COVID-19變異株Omicron病例激增，截至目前所呈現的資料也與各國一致，就大多數情況來說，Omicron似乎僅在未接種疫苗者身上發展成重症。

拜登表示，對未接種疫苗者而言，這仍是大流行病。

拜登說：「必須關注Omicron，但不致於到警戒地步；但若未接種疫苗…有些人會喪命，這是不必要的死亡。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110105